Adidas заключил партнерство с крупнейшей в США криптобиржей Coinbase для возможного выпуска NFT или интеграции криптовалютных платежей в экосистему Adidas.
Хотя детали сделки еще неизвестны, СМИ уже предположили, что речь может идти как о выпуске совместной коллекции NFT, так и об интеграции криптовалютных платежей в экосистему Adidas.
Незадолго до операции с Coinbase производитель спортивной одежды намекнул на возможности построения метавселенной на базе GameFi-платформы The Sandbox.
Компания по производству спортивных товаров приобрела участок земли у проекта. Вероятно, речь идет о создании «метавселенной одежды» — сегмента, которым до сих пор преимущественно занимались бренды высокой моды.
Отметим, что это первые партнерства Adidas на криптовалютном рынке.
На фоне этой новости стоимость нативного токена SAND платформы Sandbox за последние сутки возросла на 14,4% согласно CoinGecko.
Ранее игровая блокчейн-платформа The Sandbox анонсировала частичный запуск своей метавселенной для ограниченного количества пользователей 29 ноября 2021 года. В начале ноября проект привлек $ 93 млн в раунде финансирования, который возглавляет Vision Fund 2 от SoftBank.
Coinbase Global, Inc. (тм Coinbase) — компания, которая управляет платформой обмена криптовалют. Coinbase не владеет официальной штаб-квартирой. Основанная в 2012 году Брайаном Армстронгом и Фредом Эрсамом и по состоянию на март 2021 года была крупнейшей криптовалютной биржей в США по объему торгов.
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