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Дефицит бразильского кофе толкает цены вверх по всему миру

Дефицит бразильского кофе толкает цены вверх по всему миру

По состоянию на середину ноября цена кофе на бирже взлетела до максимальной за последние 10 лет отметки. Причинами рынок назвал небывалые заморозки на кофейных плантациях в Бразилии, а также многократно подорожавшую логистика.

Несмотря на наличие достаточного объема собранного в этом году урожая, эксперты прогнозируют, что в цене кофе особо не упадет.

«В связи с дефицитом бразильского кофе возник ажиотаж на кофе других стран-производителей, и весь рынок пошел в рост», — комментирует директор компании Foundation Cofee Roasters Тимур Козонов.

Также, по словам эксперта, за 2020−2021 гг. заметно выросла и стоимость международной доставки: если ранее цена за контейнер составляла $ 2000, то сейчас — $ 18 000. Это приводит к сильному удорожанию продукта поверх взлетевшей биржевой цены.

Он не отрицает, что заморозки в Бразилии, которая является крупнейшим поставщиком кофе в мире, действительно могли выступить толчком к такому росту. Тем не менее урожай этого года был собран, и он больше среднего, поэтому климатическая ситуация в регионе если и испортит плоды, то уже, скорее всего, следующего года.

«Такие сообщения заставляют задуматься о реальных причинах небывалого роста на бирже, однако мы на это повлиять никак не можем. Ближайшие несколько месяцев рост однозначно продолжится, а вот с февраля, когда азиатские страны начнут давать информацию о фактических сборах урожая, можно будет надеяться на обратный тренд», — говорит Козонов.

По материалам УБР
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