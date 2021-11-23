Под Черкассами разоблачили пограничника с фейковым COVID-сертификатом

У военного пограничной службы в Черкасской области обнаружили поддельный сертификат о вакцинации против COVID. Военнослужащий предоставил фейковый документ, чтобы его допустили к обучению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Военный погранслужбы решил с помощью фейкового COVID-документа обмануть отдел здравоохранения учебного центра. Однако работники заметили, что сертификат не отвечал установленным требованиям, содержал недостоверные и ложные сведения.
«Черкасская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона закончила досудебное расследование по уголовному производству, начатому по ч.4 ст. 358 УК Украины», — отметили в ведомстве.
Меру наказания военнослужащему будет избирать суд.
Отмечают, что инцидент произошел в сентябре 2021 года в Главном центре подготовки личного состава ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота.
Напомним, правоохранители разоблачили типографию на дому, где злоумышленник изготовлял поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Фейковые документы предназначались для украинских заробитчан.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Скончался бывший мэр Киева ОмельченкоВчера, 17:20 - 1765 10
Бизнес не сможет самостоятельно выбирать модель деятельности в «желтых» карантинных зонах – ЛяшкоВчера, 15:15 - 465 8
Владельцы еврономеров кинулись искать «атошников», на которых могут оформить свои автоВчера, 13:33 - 1719 3
Covid-сертификат в «Дії» можно загрузить в формате PDF3 ч. назад - 214 2
Сколько зарабатывают программисты в Украине, Польше, Германии, США4 ч. назад - 1207 2
monobank меняет ставки по депозитам в гривне7 ч. назад - 2219
ТОП-15 самых надежных банков на рынке Украины: рейтинг YoucontrolВчера, 21:08 - 2050
До 40 грн за кубометр: цены на декабрь от поставщиков газа5 ч. назад - 1720 2
Водителям рассказали, чего ждать от цен на автогаз в ближайшее времяВчера, 19:14 - 1620 1
Межбанк: почему курс доллара снова растет даже в выходной в СШАВчера, 18:15 - 1331
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза8 ч. назад - 195
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристамиПозавчера, 11:10 - 157
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 463
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1238 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1661 5