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Одесский винный завод приватизировали за 230 миллионов

Одесский винный завод приватизировали за 230 миллионов

Победитель аукциона по приватизации имущественного комплекса завода «Одессавинпром» перечислил 235 млн грн в бюджет.

Об этом сообщает Фонд госимущества.

По условиям приватизации новый собственник в течение трех лет должен обеспечить сохранение профильной деятельности — производства виноградных вин, в течение этого времени он должен выполнять социальные гарантии работникам.

Кроме того, победитель аукциона (ООО «Каплор 7») берет на себя ответственность заключить охранный договор для сохранения памятника архитектуры.

Приватизационный аукцион состоялся 14 сентября, по стартовой цене 65,3 млн грн он «ушел с молотка» за 234,9 млн грн — то есть в 3,6 раза дороже.

Руководительницей «Каплора 7», согласно YouControl, является Наталья Голубь. Общество занимается производством виноградных вин и зарегистрировано в 2017 году.

Компания получила в собственность, в частности, производственные корпуса, складские помещения производимой продукции, подвалы для обработки и хранения вина. Недвижимость предприятия общей площадью более 22 тыс. м² расположена в Одессе по улицам Французский бульвар, Наливная и Атамана Головатого.

Предприятие «Одессавинпром» начато еще в 1857 году профессором медицины Виктором Энно и французским купцом Франсуа Нуво. Мощности «Одессавинпром» арендуются частной компанией — ПАО «Одессавинпром».

На заводе производятся, в частности, игристые вина «Французский бульвар».

По материалам Укринформ
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