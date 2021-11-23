Сервис Bolt начал работать в Николаеве, стоимость поездки - от 20 грн

Сервис заказа поездок Bolt продолжил расширять географию своего присутствия в Украине, и Николаев стал 24-м украинским городом, где уже доступны услуги Bolt.
Сервисы райд-хейлинга продолжают менять привычные модели поведения жителей городов во всем мире. Эксперты предполагают, что активное использование услуги заказа поездок может снизить спрос на места для парковки там, где их обычно не хватает: возле вокзалов, аэропортов, выставочных центров, ресторанов и тому подобное.
Для того чтобы заказать поездку в Николаеве, необходимо скачать приложение Bolt и зарегистрироваться. Далее нужно выбрать категорию авто, указать свое местонахождение и добавить пункт назначения. Среднее время подачи автомобиля составляет 5 минут.
«Мы досконально изучаем рынок и перспективы для развития сервиса перед каждым новым его запуском. Николаев ― промышленный и прогрессивный город с высокой деловой активностью. Поэтому сервис для заказа поездок Bolt станет удобной альтернативой персональным автомобилям и общественному транспорту, сделав передвижение по городу еще комфортнее и быстрее», – комментирует руководитель направления заказа поездок компании Bolt в Украине Сергей Павлик.
Компания Bolt приготовила скидки до 50% для новых пользователей. Минимальная стоимость поездки составит 20 грн. Пользователи сервиса также могут принять участие в акции «Приведи друга ― получи бесплатную поездку». Оплатить услугу можно банковской картой, наличными или с помощью Apple Pay.
Отметим, что в этом году летом сервис Bolt также был запущен в Ужгороде и ровно, а в октябре он появился в Тернополе.
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