Новый кроссовер Suzuki S-Cross: в Украине презентация модели запланирована на весну 2022 года (видео)

Сегодня состоялась мировая онлайн-премьера нового кроссовера Suzuki S-Cross, который по сути является новым поколением популярной в Украине модели Suzuki SX4 (на некоторых рынках эта модель и ранее называлась S-Cross или SX4 S-Cross).
По словам дизайнеров компании, новинка сочетает в себе смелый стиль кроссовера и комфорт городского автомобиля. Большая решетка цвета «рояльный лак», выразительные острые передние LED-фары, каждая из которых оснащена тремя отдельными высокоэффективными светодиодами, квадратные передние и задние колесные арки вместе с четкими серебряными вставками спереди и сзади передают агрессивный внедорожный характер нового Suzuki S-Cross.
В салоне с комфортом могут разместиться 5 взрослых, грузовое отделение имеет вместимость 430 л, а в качестве опции предлагается раздвижной панорамный люк. Дополняют перечень характеристик новая мультимедийная система с 9-дюймовым тач-скрин дисплеем и системы безопасности.
В Украине презентация модели запланирована на весну 2022 года. Спецификации для украинского рынка будут отличаться от европейских, более подробная информация появится весной следующего года.
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