ТОП-15 самых надежных банков на рынке Украины: рейтинг Youcontrol

В первую десятку рейтинга финансовой надежности банков от аналитического сервиса Youcontrol вошел только один банк с украинским капиталом — ПриватБанк. У всех остальных банков из ТОП-10 иностранные основные собственники, пишет kosht.com.ua.

Как определяли рейтинг? Система оценки финансовой надежности банка — FinScore — базируется на 25 индикаторах и рассчитывается аналитическим отделом «YouControl». Среди показателей нормативы НБУ и финансовые коэффициенты, которые комплексно отражают состояние ликвидности, достаточности капитала, рентабельности, кредитных, инвестиционных и валютных рисков банка.

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В то же время разработчики рейтинга отмечают, что его целью является экспресс-анализ финансового состояния банка, отталкиваясь от результатов которого пользователи могут быстро принять решение о необходимости дальнейшего углубленного исследования. Конечное решение по финансовой надежности банка должно приниматься пользователями с учетом других, в частности качественных факторов и дополнительных источников информации.

ТОП самых надежных банков от Youcontrol. В общем, в первую пятнадцатку рейтинга Youcontrol входят:

ИНГ Банк Украина;

Ситибанк;

Райффайзен Банк;

ПриватБанк;

Идея Банк;

ПроКредит Банк;

ОТП Банк;

Укрсиббанк;

Дойче Банк ДБУ ;

Кредобанк;

Альфа-Банк;

Креди Агриколь Банк;

Укрэксимбанк;

Укргазбанк;

Правекс Банк.

Худшие показатели в рейтинге получили банк Клиринговый Дом, Индустриалбанк, Международный Инвестиционный Банк, Мегабанк, Проминвестбанк.

Банки, на лицензии которых работают так называемые необанки или мобильные банки, занимают средние позиции: Универсал банк/Monobank (16 место), Таскомбанк/Спортбанк/ IZIбанк (22 место), Банк Восток/Банк Власний Рахунок (24 место).

Полный рейтинг и детали о его показателях можно найти по ссылке.