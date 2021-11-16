ТОП-15 самых надежных банков на рынке Украины: рейтинг Youcontrol

В первую десятку рейтинга финансовой надежности банков от аналитического сервиса Youcontrol вошел только один банк с украинским капиталом — ПриватБанк. У всех остальных банков из ТОП-10 иностранные основные собственники, пишет kosht.com.ua.
Как определяли рейтинг? Система оценки финансовой надежности банка — FinScore — базируется на 25 индикаторах и рассчитывается аналитическим отделом «YouControl». Среди показателей нормативы НБУ и финансовые коэффициенты, которые комплексно отражают состояние ликвидности, достаточности капитала, рентабельности, кредитных, инвестиционных и валютных рисков банка.
В то же время разработчики рейтинга отмечают, что его целью является экспресс-анализ финансового состояния банка, отталкиваясь от результатов которого пользователи могут быстро принять решение о необходимости дальнейшего углубленного исследования. Конечное решение по финансовой надежности банка должно приниматься пользователями с учетом других, в частности качественных факторов и дополнительных источников информации.
ТОП самых надежных банков от Youcontrol. В общем, в первую пятнадцатку рейтинга Youcontrol входят:
Худшие показатели в рейтинге получили банк Клиринговый Дом, Индустриалбанк, Международный Инвестиционный Банк, Мегабанк, Проминвестбанк.
Банки, на лицензии которых работают так называемые необанки или мобильные банки, занимают средние позиции: Универсал банк/Monobank (16 место), Таскомбанк/Спортбанк/ IZIбанк (22 место), Банк Восток/Банк Власний Рахунок (24 место).
Полный рейтинг и детали о его показателях можно найти по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объявил о создании новой авиакомпании9 ч. назад - 1495 19
Одноразовые пакеты в магазинах Украины сделают платными: названа сумма13 ч. назад - 5907 18
До конца 2021 года Украина будет иметь исторический уровень ВВП, - советник ЗеленскогоВчера, 21:30 - 1674 5
Украина до 2030 года вложит в развитие авиастроения 34 миллиарда – Шмыгаль5 ч. назад - 185 4
Должникам за коммуналку начинают начислять проценты5 ч. назад - 2141 4
Одноразовые пакеты в магазинах Украины сделают платными: названа сумма13 ч. назад - 5907 18
Данилишин описал ситуацию на валютном рынке12 ч. назад - 2645
Должникам за коммуналку начинают начислять проценты5 ч. назад - 2141 4
Кому в Украине платят 100 тыс. грн в месяц7 ч. назад - 2116 2
Как изменится курс гривны к доллару к 2026 году: прогноз МВФ8 ч. назад - 1729
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристамиВчера, 11:10 - 121
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)Позавчера, 10:33 - 395
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1164 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1613 5
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3522 6