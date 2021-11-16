Кабмин запустил работу Бюро экономической безопасности

Кабинет Министров запустил работу Бюро экономической безопасности.

Соответствующее распоряжение от 24 ноября обнародовано на Правительственном портале.

«Согласиться с предложением Бюро экономической безопасности о начале его деятельности и возможности выполнения указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства», — говорится в документе.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» 28 января 2021 года. 12 мая Кабинет Министров создал Бюро экономической безопасности, на которое возлагаются задачи по противодействию правонарушениям в сфере экономики.

На днях директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник направил на согласование в Министерство экономики Украины, Министерство финансов и Министерство цифровой трансформации проект постановления Кабинета Министров «О начале деятельности Бюро экономической безопасности».

Согласно обновленному Меморандуму Украины с Международным валютным фондом, Бюро экономической безопасности начнет работать до конца декабря 2021 года.