Cadillac представит флагманский электромобиль Celestiq в 2022 году

В начале 2022 состоится торжественная презентация электрифицированного автомобиля Cadillac Celestiq. Дебют, вероятно, состоится на выставке CES, которая пройдет с 5 по 8 января 2022 года в Лос-Анджелесе, сообщает GM Authority.
Экстерьер товарной модели отличается от ранее представленной версии большим количеством плавных линий и хромированных элементов. Для отделки салона использована только натуральная кожа и настоящая древесина. Водительское и пассажирское сиденья имеют дополнительные боковые поддержки. На передней панели установлен большой мультимедийный экран. Перед водителем расположен мультируль, а за ним цифровая панель приборов. Cadillac Celestiq также будет иметь крышу SPD-SmartGlass, которая позволит контролировать непрозрачность задней части крыши, чтобы пропускать больше света или блокировать его.
Модель построена на полностью электрической платформе GM BEV3, которая будет включать технологию батареи Ultium и технологию приводного двигателя Ultium. На одном заряде батареи можно проехать до 644 км. Другие технические параметры не озвучены.
Ожидается, что сборка модели будет ручной и в ограниченном количестве. Цена составит около 200 000 долларов, а производство будет налажено на заводе GM Factory Zero в Мичигане.
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