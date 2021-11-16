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Межбанк: возможны сюрпризы по курсу доллара и евро

Межбанк: возможны сюрпризы по курсу доллара и евро

Четверг будет очень интересным днем на валютном рынке Украины, хотя и не будет блистать очень большой статистикой операций. По расчетам Finance.ua сегодня объем торгов составит порядка $ 80−120 млн при заключении до 230−380 сделок. Дело в том, что в США 25 ноября отмечают День благодарения и межбанк по доллару сегодня будет проходить на условиях поставки валюты ТОМом. Поэтому клиенты в четверг сосредоточатся на операциях по евро и рублю.

Но это не значит, что все будет тихо и спокойно. Ведь на малообъемном рынке у спекулянтов появляется отличный шанс заработать на раскачке курсе при заключении небольших по суммам сделок. А любой крупный игрок с суммами лотов от $ 3−5 млн способен существенно «двигать» курс в нужном ему направлении. И они сегодня станут активно пользоваться такой возможностью. Finance.ua прогнозирует в четверг многократные спекулятивные попытки раскачки курса доллара даже на условиях расчетов ТОМом. И именно возможность «погонять» курс на мелких сделках — главная угроза для гривны в такой день, а если будут большие скачки курса по американской валюте — это автоматически будет отражаться и на курсе евро относительно гривны через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна.

При существенных успехах спекулянтов в этом вопросе — мы не исключаем выхода Нацбанка с интервенцией для сглаживания валютных колебаний.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу 25 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,90−27,15 грн, евро — коридор 30,10−30,45 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,99 / 27,01
евро — 30,28 / 30,29

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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