НБУ обнародует отчет о соблюдении требований финмониторинга во время налоговой амнистии

По итогам проведения налоговой амнистии в Украине Национальный банк подготовит и обнародует специальный отчет, в котором проанализирует, соблюдали ли банки правила финансового мониторинга по средствам, которые амнистировались украинцами.
Об этом говорится в обнародованном Меморандуме с Международным валютным фондом об экономической и финансовой политике.
Соответствующий отчет будет касаться банков, участвующих в налоговой амнистии, и включать выборочную выборку бенефициаров.
“Что касается добровольного налогового декларирования, мы обеспечим, чтобы эта программа полностью соответствовала законодательству в сфере противодействия отмыванию средств и борьбе с коррупцией, а риск злоупотреблений и отмывания денег был существенно снижен”, – говорится в документе.
Отметим, что требования банков по финансовому мониторингу средств в ходе налоговой амнистии называли одним из ключевых препятствий кампании добровольного декларирования доходов.
Наличные средства, которые украинские налогоплательщики хотят легализовать в рамках амнистии, необходимо положить на специальный банковский счет.
Закон об амнистии не освобождал такие средства от финансового мониторинга, в частности, на предмет отмывания доходов, причастности к терроризму или торговле оружием и людьми.
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