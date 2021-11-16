Что Украина должна сделать для получения следующих траншей МВФ: детали меморандума

Следующие транши кредита от МВФ Украина сможет получить в марте и июне 2022 года, но для этого правительство обязалось выполнить ряд требований.

Об этом говорится в статье ЭП.

Так, уже до конца ноября 2021 года Украина должна выполнить сразу несколько структурных маяков МВФ.

«Во-первых, утвердить бюджет на 2022 год, в котором дефицит не превышал бы 3,5% от ВВП, или около 188 млрд гривен. Верховная Рада планирует начать рассмотрение бюджета уже на следующей неделе, которая начинается 30 ноября», — говорится в материале.

Во-вторых, утвердить план передачи полномочий от старых членов наблюдательных советов госбанков к новым.

У нынешних членов наблюдательных советов полномочия истекают весной 2022 года, поэтому для МВФ важно, чтобы они успели передать полномочия и в наблюдательных советах сохранялось правопреемство.

В то же время до конца декабря 2021 года Украина обязалась опубликовать полный аудит прошлогоднего Фонда борьбы с коронавирусом.

Кроме этого, в новом меморандуме нашли отражение последствия банкопада 2014−2016 годов — до конца декабря 2021 года Офис генерального прокурора должен опубликовать промежуточный отчет по расследованию по делам доведения до банкротства банков.

«Также в новом меморандуме нашли место громкие отставки из департаментов Нацбанка. До конца года НБУ должен утвердить план действий по улучшению профессиональной способности департаментов, которые отвечают за банковский надзор. Этот план должны согласовать с МВФ», — говорится в статье.

До конца января 2022 года Кабмин обязался разработать и принять дорожную карту полной или частичной приватизации ПриватБанка и Ощадбанка, в частности их продажи международным инвесторам с безупречной репутацией.

До конца февраля Украина должна согласовать и опубликовать план возврата активов, выведенных из обанкротившихся банков – в этом направлении уже ведется определенная работа. В этом году создали рабочую группу, в которую вошли представители НБУ, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, правительства и правоохранительных органов.

Кроме этого, до конца марта 2022 года Украина обязалась улучшить процедуру отбора главы САП, которого не могут назначить с 2020 года.

Также Рада должна принять изменения в антикоррупционное законодательство с целью усиления независимости САП и установления механизма подотчетности ее руководителей.

В энергетическом секторе Украина обязалась ввести доступную для всех поставщиков газа базу потребителей голубого топлива. Такой шаг должен усилить конкуренцию на газовом рынке и упростить процесс смены поставщика газа. Это условие необходимо выполнить до конца марта 2022 года.

До конца мая правительство должно провести корпоратизацию государственного «Энергоатома». В частности, в компании должен появиться наблюдательный совет, большинство членов которого должны быть независимыми. Выбирать их с помощью прозрачных процедур.

До конца апреля 2022 года в Украине должна закончиться проверка добропорядочности членов Высшего совета правосудия, в соответствии с принятым в июле законом.