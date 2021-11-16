Региональные компании ухудшили оценку бизнес-климата — исследование

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что в большинстве регионов Украины подавляющей части предприятий сложно вести бизнес.

Об этом свидетельствуют данные исследования Европейской бизнес ассоциации (EBA), сообщает пресс-служба EBA.

Сейчас в большинстве регионов подавляющей части предприятий сложно вести бизнес, хотя в прошлом году преобладали удовлетворительные оценки. На первом месте по легкости ведения бизнеса оказался Западноукраинский регион – 2,95 баллов из 5-ти возможных, на втором месте разместился Харьков – 2,69 баллов, на третьем месте Днепр – 2,34 баллов, а на последнем оказался Южноукраинский регион – 2,25 баллов. Интегральная оценка всех регионов находится в негативной плоскости.

Львов

Львовские предприниматели оценили бизнес-климат в Украине выше остальных регионов. Так, 52% опрошенных утверждают, что уровень развития бизнес-климата в регионе удовлетворительный (в прошлом году таких было 74%), мнения же остальных разделились – 24% говорят, что им сложно вести бизнес, а остальные 24% утверждают, что легко. В прошлом году всего 6% оценивали условия ведения бизнеса как благоприятные.

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В ТОП-3 факторов, негативно влияющих на легкость ведения бизнеса в регионе, респонденты отнесли (1) бюрократию, (2) коррупцию, (3) неудовлетворительное состояние инфраструктуры. В прошлом году этот антирейтинг в регионе возглавляла коррупция, а бюрократия была на третьем месте.

Одесса

Предприниматели Южного региона хуже всего оценили текущий бизнес-климат. 56% опрошенных ответили, что им сложно вести бизнес в регионе, остальные 44% – что удовлетворительно. Ни один предприниматель не ответил, что ему легко работать, хотя в прошлом году таких было 13%.

В ТОП-3 факторов, негативно влияющих на легкость ведения бизнеса в регионе, респонденты отнесли (1) коррупцию, (2) бюрократию, (3) неудовлетворительное состояние инфраструктуры. В этом году фактор коррупции вышел на первое место.

Харьков

Бизнес Харьковского региона также несколько ухудшил оценку текущих условий работы. Так, 45% убеждены, что вести бизнес в регионе сложно, остальные 41% ответили, что удовлетворительно, и еще 14% считают, что легко. В прошлом году большинство, а именно 61% оценивали условия работы как удовлетворительные.

Тройка факторов, осложняющих деятельность бизнеса, не изменилась с прошлого года, изменился только их порядок – это (1) бюрократия (2) коррупция (3) отсутствие верховенства права.

Днепр

Подавляющее большинство, а именно 52% утверждают, что им вести бизнес сложно, 43% – удовлетворительно, и еще 5% – легко. В прошлом году, кстати, последних не было вовсе. На легкость ведения бизнеса в регионе, в первую очередь, негативно влияет (1) коррупция (2) бюрократия, (3) осложненные взаимоотношения с органами власти. Последний фактор, кстати, упоминается только представителями Днепра в ТОП-3 негативных факторов влияния на инвестклимат.



Инфографика: ЕБА

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