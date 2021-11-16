Региональные компании ухудшили оценку бизнес-климата — исследование

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что в большинстве регионов Украины подавляющей части предприятий сложно вести бизнес.
Об этом свидетельствуют данные исследования Европейской бизнес ассоциации (EBA), сообщает пресс-служба EBA.
Сейчас в большинстве регионов подавляющей части предприятий сложно вести бизнес, хотя в прошлом году преобладали удовлетворительные оценки. На первом месте по легкости ведения бизнеса оказался Западноукраинский регион – 2,95 баллов из 5-ти возможных, на втором месте разместился Харьков – 2,69 баллов, на третьем месте Днепр – 2,34 баллов, а на последнем оказался Южноукраинский регион – 2,25 баллов. Интегральная оценка всех регионов находится в негативной плоскости.
Львов
Львовские предприниматели оценили бизнес-климат в Украине выше остальных регионов. Так, 52% опрошенных утверждают, что уровень развития бизнес-климата в регионе удовлетворительный (в прошлом году таких было 74%), мнения же остальных разделились – 24% говорят, что им сложно вести бизнес, а остальные 24% утверждают, что легко. В прошлом году всего 6% оценивали условия ведения бизнеса как благоприятные.
Читайте также: Рост бизнеса в ближайшие три года ожидают 76% украинских компаний – опрос
В ТОП-3 факторов, негативно влияющих на легкость ведения бизнеса в регионе, респонденты отнесли (1) бюрократию, (2) коррупцию, (3) неудовлетворительное состояние инфраструктуры. В прошлом году этот антирейтинг в регионе возглавляла коррупция, а бюрократия была на третьем месте.
Одесса
Предприниматели Южного региона хуже всего оценили текущий бизнес-климат. 56% опрошенных ответили, что им сложно вести бизнес в регионе, остальные 44% – что удовлетворительно. Ни один предприниматель не ответил, что ему легко работать, хотя в прошлом году таких было 13%.
В ТОП-3 факторов, негативно влияющих на легкость ведения бизнеса в регионе, респонденты отнесли (1) коррупцию, (2) бюрократию, (3) неудовлетворительное состояние инфраструктуры. В этом году фактор коррупции вышел на первое место.
Харьков
Бизнес Харьковского региона также несколько ухудшил оценку текущих условий работы. Так, 45% убеждены, что вести бизнес в регионе сложно, остальные 41% ответили, что удовлетворительно, и еще 14% считают, что легко. В прошлом году большинство, а именно 61% оценивали условия работы как удовлетворительные.
Тройка факторов, осложняющих деятельность бизнеса, не изменилась с прошлого года, изменился только их порядок – это (1) бюрократия (2) коррупция (3) отсутствие верховенства права.
Днепр
Подавляющее большинство, а именно 52% утверждают, что им вести бизнес сложно, 43% – удовлетворительно, и еще 5% – легко. В прошлом году, кстати, последних не было вовсе. На легкость ведения бизнеса в регионе, в первую очередь, негативно влияет (1) коррупция (2) бюрократия, (3) осложненные взаимоотношения с органами власти. Последний фактор, кстати, упоминается только представителями Днепра в ТОП-3 негативных факторов влияния на инвестклимат.
Инфографика: ЕБА
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин ужесточил требования для работы в «желтой» зонеВчера, 15:04 - 1002 8
Местные власти заявили о нехватке «льготного» газа для отопительного сезонаВчера, 11:46 - 1213 7
Италия вводит «суперзеленый пропуск». И сократит действие сертификатов до 9 месяцевВчера, 16:35 - 2369 7
Одноразовые пакеты в магазинах Украины сделают платными: названа сумма3 ч. назад - 1124 5
До конца 2021 года Украина будет иметь исторический уровень ВВП, - советник ЗеленскогоВчера, 21:30 - 960 4
Что произойдет с долларом в конце 2022 года: прогноз JPMorganВчера, 14:02 - 12416 1
Украинцы будут платить за транспортировку газа по-новому: когда и как изменятся платежкиВчера, 10:03 - 6966 26
Средняя зарплата в «Дія» превышает 47 тыс. грн: основные финансовые показатели госпредприятияВчера, 12:49 - 4044
Италия вводит «суперзеленый пропуск». И сократит действие сертификатов до 9 месяцевВчера, 16:35 - 2369 7
Аренда жилья в Киеве: во сколько обойдется снять квартиру в разных районахВчера, 13:00 - 2294
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристамиВчера, 11:10 - 96
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)Позавчера, 10:33 - 338
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1111 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1584 5
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3476 6