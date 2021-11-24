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Volvo анонсировала электромобиль для конкуренции с Tesla (видео)

Volvo анонсировала электромобиль для конкуренции с Tesla (видео)

Компания Volvo показала процесс проектирования нового электромобиля премиального суббренда Polestar.

Сообщается, что пятидверный электромобиль класса GT появится через пару лет. Дата выхода запланирована на 2024 год. Наум Эскобедо, менеджер по дизайну экстерьера Polestar, говорит, что команда дизайнеров при создании емкого электромобиля вдохновлялась внешностью акул и классических поршневых самолетов. Согласно официальным изображениям, Polestar 5 будет очень похож на концепт-кар Precept.

Серийная машина получит увеличенные светодиодные фары, переделанный бампер, традиционно открывающиеся двери, более высокую линию крыши и обычное заднее лобовое стекло. В Polestar описывают свою новую модель как “вместительный электромобиль класса Grand Touring”. Ожидается, что новинка составит конкуренцию Tesla Model S, Audi e-tron GT и Porsche Taycan.

По материалам internetua.com
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