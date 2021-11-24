Глобальный трафик данных в роуминге IoT достигнет 650 пбит/с к 2026 году

Центр данных роуминга Kaleido Intelligence прогнозирует 30%-ный среднегодовой рост роумингового трафика сотового Интернета вещей в период с 2020 по 2026 год, несмотря на ограничения производства и цепочки поставок, а также дефицит компонентов в различных сегментах.
Все ведущие поставщики платформ управления подключением (CMP) сообщают о значительном увеличении количества подключений, находящихся под управлением, за последний год, даже несмотря на то, что некоторые автопроизводители сократили производство автомобилей в 2021 году.
Трафик в роуминге сотового Интернета вещей вырастет со 174 петабайт в 2021 году до 650 петабайт в 2026 году
Хотя поставки сотовых модулей Интернета вещей в 2020 году были относительно слабыми, в этом году наблюдался высокий спрос на них, и несколько поставщиков сообщили о спросе на интеллектуальные измерения, промышленные и медицинские приложения. Хотя Kaleido ожидает, что этот рост, вероятно, будет ограничен в течение следующих 3 лет из-за длящегося дефицита микросхем, общее количество роуминговых подключений сотового Интернета вещей в 2025 году превысит 850 миллионов. Этот рост превысит общий рынок сотового Интернета вещей и приведет к роуминговому трафику Интернета вещей, который достигнет почти 650 петабайт в 2026 году по сравнению со 174 петабайтами в 2021 году.
Основываясь на последних данных от поставщиков роуминга, операторов и потребителей, собранных в ходе глобального опроса, проведенного в третьем квартале 2021 года, Kaleido прогнозирует, что в 2026 году потребительские мобильные устройства будут генерировать более 3500 петабайт роумингового трафика данных. В 2020-2021 годах, по сравнению с уровнем до COVID в 2019 году, более дешевые пакеты роуминга, увеличивающееся использование данных и введение RLAH в новые зоны путешествий заставят трафик превысить допандемические уровни уже к 2023 году, что на 56% больше, чем в 2019 году.
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