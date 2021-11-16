День финансов: 700 млн долларов от МВФ, транспортировка газа по-новому, приложение для инвестиций Multi Invest

В среду, 24 ноября, Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе Stand-by в размере 500 млн специальных прав заимствования (эквивалент $ 699 млн).

При этом Министр финансов Сергей Марченко рассказал, на что потратят эти деньги.

Ужесточение требований в «желтой» зоне. Кабинет Министров изменил правила адаптивного карантина. Теперь в «желтом» уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест. Бизнесы и общественные заведения смогут работать только при условии вакцинации одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата выздоровления). То же касается посетителей.

Транспортировка газа по-новому. Украинцам с 1 января пересчитают платежку за транспортировку газа. Ее размер будет зависеть от двух факторов: как изменят тарифы для облгазов и сколько газа израсходовал потребитель. В случае, если профильный регулятор не согласует значительного повышения цен для распределительных компаний, некоторые украинцы смогут платить за доставку меньше, чем до перерасчета.

План борьбы с олигархами. Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, Кабмин утвердил план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами).

Черная пятница: как не стать жертвой мошенников. Как утверждает Black Friday Global, по сравнению с обычной пятницей рост продаж в этот день составляет более 1300%. Однако в погоне за выгодными предложениями не стоит забывать о рисках мошенничества.

Кстати, Finance.ua подготовил для Вас практические советы, где и как в Сети покупать разумно. О том, как правильно покупать в интернете, смотрите также в нашем видео:

Средняя зарплата в «Дія». Средняя зарплата в 2021 году в «Дія» составляет 47 211 грн. Это на 3% больше плана предыдущего года и на 23% больше прогнозного значения. В то же время почти вдвое выросло и количество сотрудников, до 109 человек.

В свою очередь в Минцифры прокомментировали возможность продажи «Дії» другим странам.

Продажа акций Tesla на $ 10 миллиардов. С начала ноября Маск продал акций Tesla почти на $ 10 млрд. На тот момент Маску принадлежало 170,5 миллиона акций Tesla. 10% акций оценивали примерно в $ 21 млрд. Маск принял решение о продаже акций компании после того, как эту идею поддержали пользователи Twitter.

Также спешим Вам сообщить, что основатели сайта № 1 для инвесторов «Минфин» при поддержке инвестиционной компании Dragon Capital готовят к запуску новое мобильное приложение для инвестиций — Multi Invest. Старт намечен на первый квартал 2022 года. Это — уникальный продукт для рынка Украины, цель которого сделать инвестиции понятными и доступными для всех. Но уже сейчас можно подписаться на новости приложения и получить специальные условия для первых пользователей.

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