Штраф на 4,7 миллиарда: АЗС Коломойского выиграли апелляцию, АМКУ будет подавать кассацию

Шестой апелляционный админсуд отклонил жалобу АМКУ на решение Окружного админсуда Киева по делу ПАО «Укрнафта».
Об этом сообщила в Facebook глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская.
«Мягко говоря, с удивлением узнали об отказе Шестого апелляционного административного суда в удовлетворении апелляционной жалобы Комитета на решение Окружного административного суда города Киева по делу ПАО „Укрнафта“», — написала она.
По ее словам, компания сейчас пытается «отбиться» от штрафа Комитета в 4,7 миллиарда гривен, наложенного за участие в сговоре на рынке топлива".
«Через суды она пытается обжаловать право Комитета использовать во время рассмотрения дел материалы досудебного расследования в уголовном производстве, в этом случае — Национального антикоррупционного бюро. Однако данное решение апелляционной инстанции, как и предыдущее — в ОАСК, мы считаем противоречащим правоприменительной практике Верховного Суда», — заявила глава АМКУ.
По словам Пищанской, в комитете ждут полного текста решения для анализа мотивов апелляционной инстанции и будут подавать кассацию.
Напомним, Антимонопольный комитет признал действия компаний группы «Приват» Игоря Коломойского антиконкурентными согласованными действиями и наложил на компании штраф — 4,7 млрд грн.
Речь идет об ООО ПТФ «Авиас», ООО «Торговый Дом „Авиас“», ООО «Пром Гарант Плюс», ООО «Альянс Эволюшн», ПАО «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС (в т. ч. ПАО «Укрнафта»).
Дело касается цен на светлые нефтепродукты. Установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливными картами «Авиас». В этом проекте принимают участие около 1625 АЗС. Они работают под разными брендами во всех регионах, а их количество составляет почти 25% заправочных станций страны.
Дело о возможном сговоре на рынке топлива АМКУ открыл в 2016 году.
Связанная с группой Приват «Укртатнафта» заявляет, что штраф Антимонопольного комитета в 2,9 миллиарда гривен относительно сговора в 2016 году на рынке топлива является противоправным, ведь комитет не учел предоставленных компанией экспертиз.
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