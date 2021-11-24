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Рейтинг общей стоимости земли в областях Украины

Рейтинг общей стоимости земли в областях Украины

Общая стоимость заключенных сделок купли-продажи земли превысила 2 миллиарда гривен. В целом, по последним данным, за время старта рынка земли продано почти 120 тысяч гектаров.

В Министерстве аграрной политики уточнили, что на данный момент заключено уже 47 777 тысяч сделок, а количество заявлений, поступивших от нотариусов на куплю-продажу сельскохозяйственных наделов, достигло 5954. Из них уже согласованы 5265, находятся на рассмотрении – 6, получили отказ всего 683 соглашения.

Также отмечается, что нотариусы работают с Государственным кадастром в штатном режиме, бесперебойно.

Больше всего продано участков:

  • в Харьковской (16 270 га),
  • Кировоградской (14 058 га)
  • Днепропетровской (10 114 га) областях.

Количество сделок – на первом месте Харьковская (4360), на втором Киевская (3685) и на третьем Полтавская (3639) области.

Рейтинг общей стоимости земли в областях Украины:

  • Киевская – 469,4 миллиона гривен,
  • Харьковская – 316 миллионов гривен,
  • Полтавская – 163,3 миллиона гривен.

Справка Finance.ua

  • рынок земли стартовал с 1 июля 2021 года. До 2024 года, как известно, покупать землю имеют право только граждане Украины, а предельная ее площадь на одного покупателя – 100 га.

Земля в Украине: как ее продавать и что для этого нужно

По материалам Первый деловой
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