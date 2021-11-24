Общая стоимость заключенных сделок купли-продажи земли превысила 2 миллиарда гривен. В целом, по последним данным, за время старта рынка земли продано почти 120 тысяч гектаров.
В Министерстве аграрной политики уточнили, что на данный момент заключено уже 47 777 тысяч сделок, а количество заявлений, поступивших от нотариусов на куплю-продажу сельскохозяйственных наделов, достигло 5954. Из них уже согласованы 5265, находятся на рассмотрении – 6, получили отказ всего 683 соглашения.
Также отмечается, что нотариусы работают с Государственным кадастром в штатном режиме, бесперебойно.
Больше всего продано участков:
Количество сделок – на первом месте Харьковская (4360), на втором Киевская (3685) и на третьем Полтавская (3639) области.
Рейтинг общей стоимости земли в областях Украины:
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