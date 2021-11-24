Общая стоимость заключенных сделок купли-продажи земли превысила 2 миллиарда гривен. В целом, по последним данным, за время старта рынка земли продано почти 120 тысяч гектаров.

В Министерстве аграрной политики уточнили, что на данный момент заключено уже 47 777 тысяч сделок, а количество заявлений, поступивших от нотариусов на куплю-продажу сельскохозяйственных наделов, достигло 5954. Из них уже согласованы 5265, находятся на рассмотрении – 6, получили отказ всего 683 соглашения.

Также отмечается, что нотариусы работают с Государственным кадастром в штатном режиме, бесперебойно.

Больше всего продано участков:

в Харьковской (16 270 га),

Кировоградской (14 058 га)

Днепропетровской (10 114 га) областях.

Количество сделок – на первом месте Харьковская (4360), на втором Киевская (3685) и на третьем Полтавская (3639) области.

Рейтинг общей стоимости земли в областях Украины:

Киевская – 469,4 миллиона гривен,

Харьковская – 316 миллионов гривен,

Полтавская – 163,3 миллиона гривен.

Справка Finance.ua