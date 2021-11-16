Кабмин утвердил компенсацию расходов авиакомпаниям во время пандемии

В среду, 24 ноября, Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования государственных средств для возмещения расходов украинским авиаперевозчикам в период пандемии коронавируса. На эту программу предусмотрено 104 миллиона гривен.

Авиаперевозчикам компенсируют средства за осуществление эвакуационных рейсов в период первой волны пандемии COVID-19 в 2020 году.

В частности, будут возвращены деньги за расходы авиакомпаний, которые отправляли пустые рейсы из Украины. Средства компенсируют за: аэропортные сборы в аэропорту вылета; аэронавигационные сборы; авиационное топливо; заработную плату инженерного и летного персонала; расходы на лизинг воздушного судна; авиационную страховку.

Напомним, в Украине изменили правила адаптивного карантина. Теперь в «желтом» уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.