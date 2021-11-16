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Конкурент Uklon и Uber: в Украину заходит китайская служба такси

Конкурент Uklon и Uber: в Украину заходит китайская служба такси

В Украине будет работать китайская служба такси.

Соответствующее свидетельство китайской компании DiDi выдал «Укрпатент».

Компания зарегистрировала одноименную торговую марку в Украине.

DiDi в Украине планирует предоставлять услуги такси и прокат автомобилей. Также компания планирует работать над созданием программ для компьютеров и мобильных телефонов, навигации для транспортных средств. Еще одним направлением в работе компании будет IT-сегмент — обеспечение поисковыми средствами для интернета, копирование и хранение данных.

Ожидаемая дата окончания срока действия регистрации — 30 июня 2030 года.

Первые заявки на регистрацию этой ТМ были поданы еще в марте-июне 2020 года. Но их не регистрировали.

Что известно о китайской компании: Китайская компания основана в 2012 году. Сервисами DiDi пользуются более чем 450 млн пользователей как в Китае, так и за пределами страны.

Заказ такси происходит через мобильное приложение.

В 2016 году DiDi приобрела Uber China и получила долю в Uber.

В 2017-м компания приступила к разработке английской версии своих приложений и сервисов с планами расширения по всему миру.

По материалам УБР
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