Утвердили распределение средств на строительство нового терминала аэропорта «Борисполь»

Кабинет Министров Украины увеличил размер уставного капитала ГП «Международный аэропорт „Борисполь“» и утвердил порядок использования бюджетных средств для его пополнения, с целью строительства нового терминала аэропорта.

Соответствующее постановление правительство с доработкой в секретариате приняло на заседании 24 ноября.

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Согласно тексту пояснительной записки к постановлению, целью увеличения уставного капитала является создание благоприятного инвестклимата для обеспечения устойчивого развития «Борисполя» путем строительства нового терминального комплекса в городе Борисполь. Новый терминальный комплекс позволит увеличить пропускную способность аэропорта.

«Новый терминал аэропорта „Борисполь“ — это долгострой, который должны были построить к Евро-2012. В настоящее время соответствующие изменения в бюджет были поддержаны народными депутатами. И сейчас мы приняли порядок использования этих средств», — сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время заседания правительства.

Кроме того, увеличение размера уставного капитала позволит обеспечить устойчивое развитие материально-технической базы предприятия, а также выполнение концепции развития аэропорта до 2045 года.