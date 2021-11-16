Кабмин ужесточил требования для работы в «желтой» зоне

Finance.ua как портал, который следит за главными изменениями в Украине, узнал, что Кабинет Министров изменил правила адаптивного карантина.

Об этом на заседании правительства 24 ноября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства с доработками.

«Изменения касаются правил в желтом уровне эпидемической опасности. Если раньше бизнес мог выбирать модели деятельности в этой зоне, не проверять документы о вакцинации или отрицательный тест, но работать с определенными ограничениями по площади, либо проверять документы и работать без ограничений соответствующего уровня, то новые правила не предусматривают такой опции», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Что меняется. Теперь в «желтом» уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест. Бизнесы и общественные заведения смогут работать только при условии вакцинации одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата или сертификата выздоровления). То же самое касается посетителей.

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«Желтый» сертификат действует теперь 30 дней вместо 120 дней.

Министр отметил, что в желтой зоне представители общественных заведений, заведений культуры, спортзалов и т. п. должны будут обязательно считывать QR-коды сертификатов. Для этого не требуется дополнительное оборудование, сделать это можно со смартфона с помощью приложения «Дія».

Штраф за ненадлежащую проверку — от 34 до 170 тысяч гривен.

Правила в «желтой» зоне: