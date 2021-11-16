Данилишин описал ситуацию на валютном рынке

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у главы Совета НБУ Богдана Данилишина о ситуации на валютном рынке.

Как он сообщил, обменный курс гривны к доллару США падает вторую неделю подряд (за последнюю неделю — на 1,7%). Его динамика определяется преобладанием спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на МВРУ над предложением, которое наблюдается как в сегменте спот, так и форвард.

Несмотря на увеличение предложения иностранной валюты от экспортеров (аграрная и металлургическая отрасли), рост спроса на нее (в том числе с учетом высокой стоимости импортируемых энергоносителей на международных рынках и относительно слабого спроса нерезидентов на государственные ценные бумаги) определяют нисходящую динамику курса гривны.

На наличном сегменте чистый спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц растет и с начала ноября достиг почти 200 млн США. Чистая покупка банками наличной иностранной валюты с начала года сократилась до 1 млрд долл. США.

Поступление транша МВФ по результатам первого пересмотра программы Stand-by в размере около 700 млн долл. США будет поддерживать макроэкономическую и финансовую стабильность.

Прибыль банковского сектора за 10 месяцев 2021 года увеличилась почти в 1,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года — до более 58 млрд гривен. Этому способствовали, прежде всего, увеличение чистых процентных и комиссионных доходов банков — на уровне около 30% по сравнению с предыдущим годом и почти 3-кратное сокращение объемов отчислений банками в резервы по активным операциям.

Справка Finance.ua

До конца 2022 года доллар в парах с основными валютами укрепится, в то время как курсы евро, юаня, иены и мексиканского песо снизятся. Такой прогноз на днях озвучили аналитики JPM organ.

JPM organ улучшил прогноз курса гривны на 2022 год, а также ожидает роста учетной ставки в январе-марте следующего года до 9% годовых. Аналитики банка прогнозируют высокую инфляцию в Украине в 2022 году.

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