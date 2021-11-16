В Украине ожидается резкий рост "серого" импорта на рынке электроники

Объем «серого» импорта в Украине уменьшился, но не за счет действий власти, а из-за коронакризиса. Если в ближайшее время не предпринять никаких шагов по урегулированию этой проблемы, то стоит ждать резкий скачок показателей «серого» импорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги пресс-конференции «Рынок электроники в условиях COVID-19: объемы рынка, уровень „серости“, ожидания».
Эксперты подчеркнули, что рынок электроники в пандемию растет. Причем больше всего в этот период пользуются спросом компьютеры и ноутбуки.
«Это связано с переходом на удаленную работу. Также росли товары для дома, мелкая бытовая техника, пылесосы», — объяснила причины роста покупательского спроса именно в этом сегменте консультант GfK Татьяна Сытник.
По ее словам, из-за рыночной ситуации и ограничения движения через границу часть «серого» импорта уменьшилась. Если в 2019 году «серый» импорт составлял 23% (около 20 млрд грн), то в 2020 году — этот показатель снизился до 16% (18 млрд грн).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы будут платить за транспортировку газа по-новому: когда и как изменятся платежки11 ч. назад - 5152 20
Украинцам объяснили, в каком случае упадет цена на подсолнечное масло14 ч. назад - 1261 19
Тысяча для вакцинированных: правительство хочет добавить в программу авиабилеты12 ч. назад - 910 13
Кабмин ужесточил требования для работы в «желтой» зоне6 ч. назад - 659 8
Местные власти заявили о нехватке «льготного» газа для отопительного сезона9 ч. назад - 776 5
Как полиция будет проводить проверки страхового полиса без остановки автоВчера, 21:05 - 7784 2
Что произойдет с долларом в конце 2022 года: прогноз JPMorgan7 ч. назад - 5738 1
Украинцы будут платить за транспортировку газа по-новому: когда и как изменятся платежки11 ч. назад - 5152 20
Средняя зарплата в «Дія» превышает 47 тыс. грн: основные финансовые показатели госпредприятия8 ч. назад - 1958
В столице за три дня изъяли 15 авто у должников, которые не уплатили штрафы за нарушения ПДД10 ч. назад - 1654 2
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами10 ч. назад - 72
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)Вчера, 10:33 - 299
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1077 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1560 5
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3427 6