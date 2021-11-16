В Украине ожидается резкий рост "серого" импорта на рынке электроники

Объем «серого» импорта в Украине уменьшился, но не за счет действий власти, а из-за коронакризиса. Если в ближайшее время не предпринять никаких шагов по урегулированию этой проблемы, то стоит ждать резкий скачок показателей «серого» импорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги пресс-конференции «Рынок электроники в условиях COVID-19: объемы рынка, уровень „серости“, ожидания».

Эксперты подчеркнули, что рынок электроники в пандемию растет. Причем больше всего в этот период пользуются спросом компьютеры и ноутбуки.

«Это связано с переходом на удаленную работу. Также росли товары для дома, мелкая бытовая техника, пылесосы», — объяснила причины роста покупательского спроса именно в этом сегменте консультант GfK Татьяна Сытник.

По ее словам, из-за рыночной ситуации и ограничения движения через границу часть «серого» импорта уменьшилась. Если в 2019 году «серый» импорт составлял 23% (около 20 млрд грн), то в 2020 году — этот показатель снизился до 16% (18 млрд грн).