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В Давосе представили прогноз последствий повсеместного внедрения искусственного интеллекта

В Давосе представили прогноз последствий повсеместного внедрения искусственного интеллекта

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе эксперты представили доклад, в котором прогнозируются последствия повсеместного внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ).

Прогноз носит преимущественно позитивный характер: рост мировой экономики, а также избавление человека от рутинной работы за счёт автоматизации и повышения производительности труда.

Докладчики исходят из того, что способный принимать самостоятельные решения ИИ появится в ближайшие десятилетия и сможет заменить человека практически во всех трудовых сферах. Полная автоматизация труда ожидается примерно через 125 лет — отсчёт ведётся с 2016 года.

Ориентировочно через 40 лет ИИ сможет заменить хирургов, а розничных продавцов он вытеснит, вероятно, уже через 15 лет. Через 30 лет искусственный разум сможет написать бестселлер. В одной сфере деятельности смогут трудиться несколько систем ИИ, координирующих работу друг с другом.

Это приведёт к росту мировой экономики ориентировочно в десять раз. Однако, утверждают авторы доклада, при этом возрастёт риск увеличения социального неравенства, поэтому предлагается усиление полномочий институтов, которые отвечают за распределение благ, полученных от работы ИИ. Эти же институты должны будут решать проблему исчезновения рабочих мест, вызванную повсеместным внедрением данных технологий: системы ИИ могут вытеснить человека не только там, где выполняются рутинные задачи, но и в сфере высококвалифицированного труда.

Оставшиеся «человеческими» профессии сделают работу менее интересной и более «стрессовой», поскольку возрастёт роль систем контроля на рабочих местах. Для борьбы с вытеснением человека машинами эксперты ВЭФ предлагают сделать приоритетной разработку решений, которые увеличивают эффективность работы человека, но не исключают его участия полностью. Для этого потребуется новый подход к решению вопросов социальной защиты, включая введение гарантированного базового дохода.

По материалам 3dnews.ru
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