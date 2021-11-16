Кабмин может выделить 100 миллионов компенсации авиакомпаниям за эвакуационные рейсы в 2020 году

Мининфраструктуры подало на рассмотрение Кабмина проект постановления о выплате украинским компаниям 104 млн грн компенсаций за осуществление эвакуационных рейсов в период пандемии COVID-19 в 2020 году.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил министр Александр Кубраков.

«Мы уже внесли этот документ в Кабмин и рассчитываем на его принятие. Там 104 млн грн — это вся сумма, которую должно государство с прошлого года. И сейчас, если не ошибаюсь, нам удалось наконец снять все вопросы, которые имело Министерство финансов», — сказал Кубраков.

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Министр выразил надежду, что в течение нескольких недель после принятия Кабмином решения все средства будут выплачены.

Согласно тексту проекта, который есть в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина», для получения бюджетных средств украинским авиаперевозчикам до 10 декабря 2021 года нужно направить в Мининфраструктуры заявку и подтверждающие документы по расчетам осуществления пустого международного рейса из Украины и понесенные убытки за соответствующий рейс.

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«На основании поданных заявок в течение 10 дней приказом утверждает распределение бюджетных средств и в рамках существующих бюджетных ассигнований проводит расчеты с авиаперевозчиком о компенсации расходов», — говорится в документе.

Важно: при наличии задолженности авиаперевозчика по аэронавигационному обслуживанию перед «Украэрорухом», по аэропортовому обслуживанию в международных аэропортах «Борисполь» и «Львов» им. Даниила Галицкого, по государственным сборам в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиадеятельность и участие Украины в международных авиаорганизациях бюджетные средства, которые должны быть ему компенсированы, могут быть направлены только на погашение задолженности до конца текущего бюджетного года.