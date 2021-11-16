Маск прокомментировал намерения JPMorgan отсудить у Tesla $162 млн

Инвестиционный банк JPMorgan подал иск в суд на компанию Tesla с требованием выплатить $ 162 млн в рамках судебного спора вокруг личных твитов Илона Маска.
Об этом пишет Investing.com со ссылкой на CNBC.
Спор касается переоценки варрантов, основанной на заявлениях гендиректора Tesla Илона Маска в 2018 году о том, что компания Tesla будет приватизирована.
JPMorgan утверждает, что Tesla нарушила условия контракта, который был подписан для пересмотра цены варрантов. Tesla должна была предоставить акции или средства, если цена ее акций превысит установленную договором цену выполнения до определенной даты, как говорится в иске.
Спор возник в тот момент, когда JP Morgan внес изменения в стоимость варрантов, после того как Илон Маск написал в Twitter в августе 2018 года, что он рассматривает возможность приватизации компании по цене $ 420 за акцию, а потом еще раз, когда он через несколько недель отказался от идеи приватизации Tesla.
Позже Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Маска в мошенничестве с ценными бумагами, поэтому и самой компании Tesla, и Маску пришлось заплатить по $ 20 млн для урегулирования иска.
Илон Маск с юмором прокомментировал иск JPMorgan Chase к его компании на $ 162 млн. В интервью The Wall Street Journal миллиардер пригрозил оставить плохой отзыв об инвестбанке в Сети.
«Если JPM не отзовет свой иск, я поставлю им одну звезду на Yelp (агрегатор отзывов о заведениях и бизнесах). Это мое последнее предупреждение!» — уточнил Маск.
О том, что JPMorgan подал в суд на производителя электрокаров, стало известно на прошлой неделе. Организация обвинила компанию в «грубом» нарушении условий одного из контрактов, требуя от нее $ 162,2 млн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам объяснили, в каком случае упадет цена на подсолнечное масло13 ч. назад - 1190 19
Украинцы будут платить за транспортировку газа по-новому: когда и как изменятся платежки9 ч. назад - 4629 17
Тысяча для вакцинированных: правительство хочет добавить в программу авиабилеты11 ч. назад - 867 12
В Киеве подорожает такси: когда ждать повышения тарифов на 40%Вчера, 19:03 - 1753 9
Кабмин ужесточил требования для работы в «желтой» зоне4 ч. назад - 583 8
Как полиция будет проводить проверки страхового полиса без остановки автоВчера, 21:05 - 7349 2
Украинцы будут платить за транспортировку газа по-новому: когда и как изменятся платежки9 ч. назад - 4629 17
Что произойдет с долларом в конце 2022 года: прогноз JPMorgan5 ч. назад - 4400 1
Путешествия украинцев в ЕС: какие новые ограничения начали внедрять страны ЕвропыВчера, 20:03 - 2135 1
В Киеве подорожает такси: когда ждать повышения тарифов на 40%Вчера, 19:03 - 1753 9
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами8 ч. назад - 64
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)Вчера, 10:33 - 288
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1070 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1554 5
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3418 6