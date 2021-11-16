Маск прокомментировал намерения JPMorgan отсудить у Tesla $162 млн

Инвестиционный банк JPMorgan подал иск в суд на компанию Tesla с требованием выплатить $ 162 млн в рамках судебного спора вокруг личных твитов Илона Маска.

Об этом пишет Investing.com со ссылкой на CNBC.

Спор касается переоценки варрантов, основанной на заявлениях гендиректора Tesla Илона Маска в 2018 году о том, что компания Tesla будет приватизирована.

JPMorgan утверждает, что Tesla нарушила условия контракта, который был подписан для пересмотра цены варрантов. Tesla должна была предоставить акции или средства, если цена ее акций превысит установленную договором цену выполнения до определенной даты, как говорится в иске.

Спор возник в тот момент, когда JP Morgan внес изменения в стоимость варрантов, после того как Илон Маск написал в Twitter в августе 2018 года, что он рассматривает возможность приватизации компании по цене $ 420 за акцию, а потом еще раз, когда он через несколько недель отказался от идеи приватизации Tesla.

Позже Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Маска в мошенничестве с ценными бумагами, поэтому и самой компании Tesla, и Маску пришлось заплатить по $ 20 млн для урегулирования иска.

Илон Маск с юмором прокомментировал иск JPMorgan Chase к его компании на $ 162 млн. В интервью The Wall Street Journal миллиардер пригрозил оставить плохой отзыв об инвестбанке в Сети.

«Если JPM не отзовет свой иск, я поставлю им одну звезду на Yelp (агрегатор отзывов о заведениях и бизнесах). Это мое последнее предупреждение!» — уточнил Маск.

О том, что JPMorgan подал в суд на производителя электрокаров, стало известно на прошлой неделе. Организация обвинила компанию в «грубом» нарушении условий одного из контрактов, требуя от нее $ 162,2 млн.