Индия запретит частные криптовалюты и создаст свою цифровую валюту

Правительство Индии собирается ввести запрет практически на все частные криптовалюты. Вместо них в стране создадут официальную цифровую валюту.
Об этом сообщает Economy Times.
Выпуском цифровой валюты займется Резервный банк Индии (RBI). Правительство страны уже дорабатывает необходимый законопроект.
Документ включен в список 26 законодательных актов для рассмотрения на зимней сессии парламента.
«Законопроект также направлен на запрет всех частных криптовалют в Индии. Однако он допускает определенные исключения для продвижения технологии, лежащей в основе криптовалюты, и ее использования», — сказано в бюллетене к законопроекту.
В свою очередь криптоиндустрия надеется, что в Индии не будет полного запрета на криптовалюту. Криптоплатформы утверждают, что цифровые валюты нуждаются в регулировании и не должны быть запрещены.
В Индии хотели запретить частные криптовалюты еще в начале 2021 года. Тогда правительство сначала вынесло законопроект о криптовалюте и регулировании официальной цифровой валюты на бюджетную сессию, но отложило этот шаг для более широких консультаций.
В ноябре премьер-министр Нарендра Моди провел совещание высокого уровня по криптовалютам с представителями Резервного банка Индии, Министерства финансов и Совета по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi).
После этого парламентский постоянный комитет по финансам встретился с представителями криптоиндустрии, заинтересованными сторонами и экспертами. Председатель комиссии Джаянт рассказал, что комитет не рассматривал криптовалюты.
Он также добавил, что отрасль потребовала 15 миллионов зарегистрированных пользователей с общими инвестициями в 600 крор рупий. После этого у правительства начали расти опасения по поводу растущей популярности криптовалюты в качестве инвестиций.
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