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«Тарифная» комиссия проведет проверки 17 облэнерго из-за обращений потребителей

«Тарифная» комиссия проведет проверки 17 облэнерго из-за обращений потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет выездные проверки 17 компаний-операторов системы распределения электроэнергии на основании обращений потребителей.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии 24 ноября.

Кого проверят? В частности, будет проведена проверка таких предприятий:

  • Винницаоблэнерго;
  • Волыньоблэнерго;
  • «ДТЭК Киевские региональные электросети»;
  • «ДТЭК Донецкие электросети»;
  • Запорожьеоблэнерго;
  • Кировоградоблэнерго;
  • «ДТЭК Одесские электросети»;
  • «Луганского энергетического объединения»;
  • Полтаваоблэнерго;
  • Прикарпатьяоблэнерго;
  • Сумыоблэнерго;
  • Харьковоблэнерго;
  • Херсоноблэнерго;
  • «Центральной энергетической компании» (Днипро);
  • Черкассыоблэнерго;
  • Черновцыоблэнерго;
  • Черниговоблэнерго.

Напомним, 17 ноября НКРЭКУ оштрафовала ДТЭК Востокэнерго за нарушение на энергорынке на 1,7 млн ​​грн.

По материалам Укринформ
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