«Тарифная» комиссия проведет проверки 17 облэнерго из-за обращений потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет выездные проверки 17 компаний-операторов системы распределения электроэнергии на основании обращений потребителей.
Соответствующее решение принято на заседании комиссии 24 ноября.
Кого проверят? В частности, будет проведена проверка таких предприятий:
Напомним, 17 ноября НКРЭКУ оштрафовала ДТЭК Востокэнерго за нарушение на энергорынке на 1,7 млн грн.
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