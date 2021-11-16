«Тарифная» комиссия проведет проверки 17 облэнерго из-за обращений потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет выездные проверки 17 компаний-операторов системы распределения электроэнергии на основании обращений потребителей.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии 24 ноября.

Кого проверят? В частности, будет проведена проверка таких предприятий:

Винницаоблэнерго;

Волыньоблэнерго;

« ДТЭК Киевские региональные электросети»;

« ДТЭК Донецкие электросети»;

Запорожьеоблэнерго;

Кировоградоблэнерго;

« ДТЭК Одесские электросети»;

«Луганского энергетического объединения»;

Полтаваоблэнерго;

Прикарпатьяоблэнерго;

Сумыоблэнерго;

Харьковоблэнерго;

Херсоноблэнерго;

«Центральной энергетической компании» (Днипро);

Черкассыоблэнерго;

Черновцыоблэнерго;

Черниговоблэнерго.

Напомним, 17 ноября НКРЭКУ оштрафовала ДТЭК Востокэнерго за нарушение на энергорынке на 1,7 млн ​​грн.