Банки обязаны подавать планы возобновления деятельности

Национальный банк обязал все банки разрабатывать и подавать планы возобновления деятельности согласно установленным требованиям.
Изменения произошли в соответствии с законом №1587-IX «О совершенствовании вопросов организации корпоративного управления в банках».
Читайте также: Банки заработали более 58 млрд гривен с начала года
До принятия этого закона соблюдение требований регулятора во время разработки и предоставления банками в НБУ планов возобновления деятельности было обязательным только для системно важных банков, а для других банков – рекомендованным.
Отныне определена периодичность разработки и предоставления банками планов возобновления деятельности.
Начиная с 2022 года такие планы будут разрабатывать и подавать:
Такие изменения предусмотрены постановлением Нацбанка №122, которое вступает в силу с 24 ноября 2021 года.
В июле 2019 года НБУ ввел требования к разработке планов возобновления деятельности банков и банковских групп. Разработка банками и банковскими группами планов, которые будут содержать реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния или наступления стрессовой ситуации, будет способствовать стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тысяча для вакцинированных: правительство хочет добавить в программу авиабилеты3 ч. назад - 360 7
В Киеве подорожает такси: когда ждать повышения тарифов на 40%Вчера, 19:03 - 1187 7
В МВД готовят законопроекты об усилении ответственности за нарушения ПДДВчера, 15:02 - 1119 7
Глава НБУ сделал подарок в Швейцарии за 78,3 млн гривен - СМИВчера, 16:34 - 3461 5
Украинцы будут платить за транспортировку газа по-новому: когда и как изменятся платежки2 ч. назад - 938 3
Что будет с гривной после транша МВФ: эксперт спрогнозировал новый курсВчера, 13:01 - 7279 1
Как полиция будет проводить проверки страхового полиса без остановки автоВчера, 21:05 - 5041 2
Глава НБУ сделал подарок в Швейцарии за 78,3 млн гривен - СМИВчера, 16:34 - 3461 5
Путешествия украинцев в ЕС: какие новые ограничения начали внедрять страны ЕвропыВчера, 20:03 - 1789 1
В Минцифры объяснили, можно ли взять кредит по е-документу без ведома собственникаВчера, 11:44 - 1517
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами58 мин. назад - 24
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)Вчера, 10:33 - 237
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1027 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1524 5
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3381 6