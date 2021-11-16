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Банки обязаны подавать планы возобновления деятельности

Банки обязаны подавать планы возобновления деятельности

Национальный банк обязал все банки разрабатывать и подавать планы возобновления деятельности согласно установленным требованиям.

Изменения произошли в соответствии с законом №1587-IX «О совершенствовании вопросов организации корпоративного управления в банках».

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До принятия этого закона соблюдение требований регулятора во время разработки и предоставления банками в НБУ планов возобновления деятельности было обязательным только для системно важных банков, а для других банков – рекомендованным.

Отныне определена периодичность разработки и предоставления банками планов возобновления деятельности.

Начиная с 2022 года такие планы будут разрабатывать и подавать:

  • системно важные банки и банки, которые являются ответственными лицами банковских групп, – ежегодно;
  • другие банки – один раз в 2 года.

Такие изменения предусмотрены постановлением Нацбанка №122, которое вступает в силу с 24 ноября 2021 года.

В июле 2019 года НБУ ввел требования к разработке планов возобновления деятельности банков и банковских групп. Разработка банками и банковскими группами планов, которые будут содержать реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния или наступления стрессовой ситуации, будет способствовать стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса.

По материалам Финансовый клуб
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