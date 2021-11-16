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Мінфін продав ОВДП на понад 4,4 млрд грн

Мінфін продав ОВДП на понад 4,4 млрд грн

Министерство финансов на аукционах 16 ноября привлекло в бюджет 4,437 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне.

Минфин предложил инвесторам 7 выпусков ОВГЗ со сроком обращения 3 и 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет.

Однако заявки по 5-летним ОВГЗ были отклонены.

Средневзвешенная доходность 3-месячных облигаций составила 10% (+50 б.п.). Удовлетворены все 5 заявок, от их продажи получено 150,117 млн грн.

На 6-месячные бумаги с доходностью 10,55% (+5 б.п.) удовлетворены все 4 заявки. От их продажи привлечена самая большая сумма – 3,31 млрд грн.

На годичные ОВГЗ с доходностью 11,64% (+9 б.п.) удовлетворены все 18 заявок и получено 177,28 млн грн.

Средневзвешенная доходность 1,5-годичных бумаг составила 11,57%, что позволило удовлетворить все 4 заявки и привлечь 25,434 млн грн.

От продажи 2-летних облигаций с доходностью 12,47% и удовлетворением всех 12 заявок получено 65,99 млн грн.

Средневзвешенная доходность 3-летних ОВГЗ составила 12,85% (+15 б.п.), что позволило удовлетворить все 12 заявок и привлечь 709 млн грн.

Наибольший спрос был сосредоточен на 6-месячных гособлигациях.

По итогам аукционов бюджет получил 4 млрд 437 млн 288 тыс. 531,38 грн.

По материалам Финансовый клуб
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