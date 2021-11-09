Межбанк: битва за курс в самом разгаре

Как мы и предупреждали в своем утреннем комментарии – вторник прошел на валютном рынке очень сложно и даже драматично.

За день доллар подорожал еще на 6 копеек с 26,79/26,81 до 26,85/26,87 гривен, а евро при продаже вырос на 8 копеек – с 30,13/30,15 до 30,20/30,23 гривен. При этом, в середине дня курс доллара легко пробивал порог в 26,90 гривен, а Нацбанку пришлось пять (!!!) раз выходить на торги с интервенциями по продаже валюты. И если начинал он с ценника в 26,81 гривен за доллар, то последнюю интервенцию он провел уже по 26,90.

Гривну сильно лихорадило и продавцы со спекулянтами пользовались ситуацией и играли “на повышение”. Покупали валюту как нерезиденты (они выводят гривну от более ранних погашений ОВГЗ), так и импортеры энергоносителей и “зеленые энергетики”. Похоже основную часть выкупленой в ЗВР недавно у Укрэнерго валюты регулятору придется “вернуть” на межбанк. Правда, с неплохим для НБУ наваром в 30-50 копеек на долларе.

События развивались очень драматично. С самого утра спрос существенно превышал предложение и к 11 часам доллар вырос с со стартовых 26,79/26,81 до 26,84/26,86 гривен и продолжал расти бы и далее, если бы не НБУ. Он начал продавать валюту траншами. В начале по $30 млн по 28,81 гривен и по 26,835 гривен, но это помогало мало.

К 12 часам курс вырос до 26,86/26,88 гривен, а Нацбанку пришлось в третий раз продавать доллар уже по 26,86 гривен, а затем и в четвертый продать $50 млн по 26,88. Но покупатели не унимались и курс рос.

К обеду котировки дошли до 26,89/26,91 гривен, а регулятор в пятый раз вышел на торги с ценником по 26,90. Начали покупать и по 26,90 гривен и купили в пределах $8-13 млн. Лишь после обеда спрос начал выдыхаться. Видимо клиентам просто не хватало свободной собственной гривны, а возможности банков по кредитным линиям были не безграничны. В итоге, к 15 часам курс просел до 26,88/26,90 гривен, а к концу сессии подешевел до 26,85/26,87.

Но пока ажиотаж явно окончательно не утих и окончательная “битва за курс” ждет межбанк уже завтра.

Общий объем операций уже после обеда превышал $305 млн долларов, из которых интервенции Нацбанка были в сумме не менее половины всего объема сделок.

Главные события 23 ноября на валютном рынке:

1) Рост котировок доллара за день на 6 копеек — с утренних 26,79/26,81 до 26,85/26,87 гривен к концу сессии.

2) Нацбанк пять раз (!!!) выходил с интервенциями и продал по оценкам наблюдателей в общей сумме не менее $120-150 млн по ценникам от 26,81 до 26,90 гривен, что с трудом и остановило общий рост котировок.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 во вторник находился на отметке 26,8457 гривен, а официальный курс на 24 ноября 2021 года установлен на уровне 26,8604 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,85 / 26,87

евро – 30,20 / 30,22

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1262 / 1,1264

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке