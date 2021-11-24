Чего больше всего боятся заробитчане в Польше

Украинцы все чаще едут на заработки в Польшу. Несмотря на то, что сейчас большинство украинцев в Польше трудоустроены легально, один из главных страхов заробитчан — быть обманутыми и вернуться домой без денег.
Об этом рассказала Анна Джоболда, директор Департамента рекрутации компании по международному трудоустройству Gremi Personal.
Главными страхами украинцев, которые едут на работу в Польшу, она также называет:
Большинство украинцев в Польше сейчас работают легально, но есть те, кто попадает на мошенников или соглашается на нелегальную работу сознательно из-за более высоких ставок, несмотря на риски, поскольку хотят быстро заработать денег.
По данным социологического исследования «Пульс трудовой миграции аналитического центра» Gremi Personal «для 80,6% трудовых мигрантов главный фактор работы за рубежом — экономический.
«Сейчас все больше украинцев едут с польскими рабочими визами нелегально в Германию, поскольку там зарплаты выше. Или не хотят ждать оформления документов в Польше и выходят на работу раньше, что также противоречит польскому законодательству», — говорит Анна Джоболда.
В результате недобросовестные работодатели могут им вовсе не заплатить, не выплатить последнюю зарплату, штрафовать за любые проступки и без повода.
«Недобросовестные компании по трудоустройству не заботятся о правильном оформлении документов и законном пребывании украинцев в Польше, что может закончиться для них штрафами или депортацией», — отмечает Анна Джоболда.
Кроме того, трудовые мигранты боятся, что у них не будет возможности продлить свое пребывание в Польше, подать документы на Карту побыта (временный вид на жительство для иностранцев) из-за того, что работодатель неправильно оформит документы.
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