День финансов: решение МВФ, цели программы «1000 грн за вакцинацию», распродажа от МАУ

Вторник, 23 ноября. Какое решение принял Совет директоров МВФ, и куда можно полететь со скидкой на билет до 50%.

Транш от МВФ. Совет директоров МВФ утвердил первый пересмотр программы Stand-by с Украиной, а также поддержал запрос о ее продлении до конца июня 2022 года. Одновременно было принято решение о выплате Украине транша кредита на $700 млн. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти средства будут направлены на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

Как сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, одним из структурных маяков меморандума Украины с МВФ является завершение до конца ноября 2021 года процесса отбора и назначения руководителя САП и обеспечение ее автономии. Также меморандум предусматривает принятие «ресурсного» законопроекта № 5600.

По мнению старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича, украинскую национальную валюту ждет новое ослабление — этому будет способствовать выход нерезидентов из ОВГЗ . Информация о том, что МВФ одобрил выделение Украине почти $ 700 миллионов, не сдержит падение курса гривны.

Цели программы «1000 грн за вакцинацию». Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что правительственная программа по выплате 1 тыс. грн вакцинированным имеет две цели: прежде всего, поддержка малого и среднего бизнеса, а также мотивация людей к вакцинированию от COVID-19.

Новые требования к коллекторам. НБУ предлагает установить дополнительные требования к закону о работе кредитодателей и коллекторов. В частности — запретить им взаимодействовать с потребителем анонимно. Положением предлагается запретить вводить потребителей в заблуждение по поводу размера, характера, правовых оснований возникновения просроченной задолженности.

ПриватБанк вручил Коломойскому иск на $5,5 млрд. Государственный ПриватБанк опубликовал в газете “Голос Украины” сообщение для своего бывшего акционера Игоря Коломойского. В нем госбанк сообщил миллиардеру об иске банка на 5,5 млрд долл..

Прибыль банков. Как свидетельствуют данные НБУ, в октябре прибыль банков составила 6,943 млрд гривен. Доходы банков за 10 месяцев составили 217,759 млрд гривен, расходы – 159,405 млрд гривен. При этом процентные доходы составили 137,032 млрд гривен, а расходы – 42,399 млрд гривен, комиссионные доходы – 74,722 млрд гривен, комиссионные расходы – 27,709 млрд гривен.

Отметим, что карточные продукты, предлагаемые крупнейшими банками Украины, широко известны и популярны. Их очень много, и зачастую украинцам сложно разобраться, какие из них лучше, какие – хуже. Finance.ua решил разобраться, какие же карты стоит иметь в бумажнике, чтобы максимально выгодно пользоваться банковскими услугами. Предлагаем вашему вниманию обзор шести таких карт:

Усиленная ответственность за нарушения на дорогах. В МВД готовят пакет законопроектов, которые усилят ответственность за нарушение безопасности на дорогах. Во-первых, это будет законопроект о штрафных баллах, когда за нарушение будет не только взиматься штраф, но и будут изымать права с последующей сдачей экзаменов на знание ПДД. Во-вторых, будет закон об измерении средней скорости движения на аварийно опасных участках дорог.

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Добавим, что распродажу также устроила авиакомпания МАУ. Ко дню рождения компании МАУ распродает билеты со скидками до 50%. Акционные цены будут действовать с 22 по 29 ноября 2021 года. Приобрести билет со скидкой можно на путешествия в период с 13 января по 3 марта или с 10 до 25 марта 2022 (на эти даты путешествие должно быть завершено).