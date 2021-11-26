Микрокредит на карту – быстрые деньги от МФО Кэшбери

Подавляющему большинству читателей хорошо знакома ситуация, когда срочно нужна небольшая сумма до зарплаты или другой денежной выплаты, при этот тратить лишнее время на поиски нет никакой возможности. Например, выгодная распродажа в любимом магазине, неожиданная поломка ноутбука или смартфона, необходимость срочно купить лекарства или билет на самолет. В силу сложности внутренних процедур и ограниченного рабочего времени тратить силы на банки нет никакого смысла, поэтому пользователи все чаще обращаются за срочной помощью к микрофинансовым организациям Украины. Как взять кредит на карту в Кэшбери – короткая инструкция для читателей.

Как работают микрофинансовые организации Украины?

Традиционные банки давно теряют свои позиции на рынке потребительского микрокредитования из-за бюрократических проволочек и долгого процесса оформления кредита. Потенциальному заемщику требуется иметь безупречную кредитную историю, залог или нескольких поручителей, он должен собрать пакет документов и потратить свое время на общение с банковскими сотрудниками, а решения придется ожидать как минимум несколько часов. МФО – это супер возможность взять кредит на карту за несколько минут без звонков, личных переговоров и лишних бумаг.

Условное обозначение МФО расшифровывается как микрофинансовая организация. Этот тип компаний выдает частным лицам краткосрочные микрозаймы на несколько дней или недель на основе лицензии НБУ и Нацкомфинуслуг. Если взять в качестве примера МФО Кэшбери, то можно выделить несколько существенных отличий от банков:

размер микрокредита при первом обращении составляет от пятисот до пяти тысяч гривен, а в последующем увеличивается до пятнадцати;

срок возврата может варьироваться от нескольких дней до одного месяца с возможностью продления любое количество раз – для пролонгации необходимо оплатить только проценты;

процентные платежи насчитываются ежесуточно, поэтому кредит можно погасить в любой момент без штрафа;

льготные условия для новых клиентов получить онлайн кредитование на карту без процентов, всего за 0,01% в день;

подать заявку и получит кеш на карточку можно всего за десять или пятнадцать минут через смартфон или компьютер;

микрокредиты на карту выдаются только по индивидуальному налоговому коду и внутреннему паспорту;

максимально лояльное отношение к каждому заемщику – получить деньги на карту без отказа в МФО Кэшбери могут даже клиенты с низким качеством кредитной истории.

Как стать клиентом Кэшбери и оформить займ?

Воспользоваться всеми возможностями продуктовой линейки микрофинансовой компании Кэшбери может любой гражданин Украины в возрастной категории от восемнадцати до шестидесяти пяти лет. У него должна быть электронная почта и мобильный телефон, а также отсутствовать большие просрочки в других микрофинансовых компаниях.

Для того, чтобы оформить онлайн займ на карту, необходимо:

зайти на сайт микрофинансовой организации Кэшбери;

указать в онлайн-калькуляторе размер и срок оформления займа;

пройти простую регистрацию;

заполнить онлайн-анкету;

«привязать» свою карточку к профилю и пройти проверку;

дождаться согласования и подписать электронный договор кодом, который придет на мобильный телефон;

получить экспресс займ онлайн на карту.

Деньги в микрофинансовой компании Кешбери перечисляются сразу после согласования договора – обычно проходит не более трех минут. Для того, чтобы погасить задолженность, можно воспользоваться простой онлайн-формой на сайте и перечислить средства с карточки, внести наличные через банк или платежные терминалы.