В Минагро объяснили принципы работы Фонда частичного гарантирования кредитов фермерам

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве позволит профинансировать аграриев на сумму 24 млрд грн, уставный капитал Фонда составит 3 млрд грн.

Об этом написал министр агрополитики Роман Лещенко.

«В начале ноября Верховная Рада поддержала создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Теперь на стратегическом уровне благодаря его деятельности увеличатся объемы инвестиций в аграрный сектор экономики, повысится конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и ее качество», — отметил министр.

По его словам, Фонд будет предоставлять гарантии объемом до 50% непогашенной суммы основного долга и гарантии на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет.

При этом основное условие: в собственности и/или пользовании аграриев должно быть не более 500 га земли, и они должны специализироваться на первичном производстве сельскохозяйственной продукции.

Лещенко добавил, что Фонд будет предлагать портфельные гарантии, которые банки будут использовать как часть основного залога.

«Эти гарантии будут предоставляться только по кредитам, предоставленным финансовыми учреждениями, заключившими договор о сотрудничестве с Фондом и соответствующим критериям приемлемости, утвержденным Советом Фонда», — пояснил он.

Глава Минагрополитики также отметил, что уставный капитал будет формироваться за счет средств госбюджета (около 1,5 млрд грн) и донорской помощи международным партнерам.

«В общей сложности он будет составлять около 3 млрд грн. А его деятельность позволит профинансировать аграриев на сумму 24 млрд грн», — добавил министр.

Также, по его словам, есть подтверждение от ЕС на выделение гранта в размере 50 млн евро на пополнение уставного капитала Фонда.

Лещенко напомнил, что это уже подтвердил и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Принятие Верховной Радой закона о механизме частичного гарантирования кредитов — это огромный шаг для земельной реформы. Это обеспечит доступ украинским мелким фермерам к финансированию и доступным кредитам, чтобы они могли покупать сельскохозяйственную землю и инвестировать в свой бизнес. ЕС готов поддержать Фонд", — заявил ранее Маасикас.

По словам министра, фонды такого формата существуют в более чем 100 государствах мира, в частности в Индии, Мексике, Латвии, Эстонии и других и давно показали свою эффективность и универсальность.