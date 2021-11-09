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Как полиция будет проводить проверки страхового полиса без остановки авто

Как полиция будет проводить проверки страхового полиса без остановки авто

В Украине планируют запустить новый цифровой сервис, который сможет определять страховой полис. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, как полиция будет проводить проверки.

Как сообщает Центр Авто, Моторное транспортное страховое бюро Украины планирует запустить новый цифровой сервис, который будет определять страховой полис. С помощью такого сервиса можно будет дистанционно проверять наличие ОСАГО у автомобилей, пока они в движении.

Такое нововведение пойдет на пользу как владельцам автомобилей, поскольку они будут застрахованы от получения подделок, так и контролирующим органам, поскольку они смогут проверять наличие страхового полиса без необходимости останавливать автомобиль.

“Учитывая, что в Украине действительно есть проблемы с наличием страховых полисов у владельцев транспортных средств, такая электронная система должна помочь оперативно их решить”, – сообщили в Центр Авто.

Справка Finance.ua:

  • оформление ДТП с льготником происходит только при участии полиции;
  • МТСБУ с 19 октября 2021 года ввело новые тарифы на полисы «Зеленая карта» для выезжающих за рубеж на автотранспорте.

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По материалам Finance.UA
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