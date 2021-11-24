Huawei выпустит первые часы с функцией измерения давления

Компания Huawei планирует провести в декабре мероприятие по запуску новых продуктов, на котором китайский гигант представит ряд устройств, в том числе складной смартфон Huawei Mate V.

Сообщается, что на мероприятии компания может представить новые умные часы, устройства с экраном на электронных чернилах, умные очки и другие гаджеты с поддержкой мониторинга артериального давления.

Технические характеристики Mate V и детали его дизайна пока неизвестны. Высказывается предположение, что он может походить на Samsung Galaxy Z Flip3. Что касается умных часов, то они должны называться Huawei Watch D. Часы должны иметь множество функций, связанных со здоровьем и фитнесом, в том числе мониторинг сердечного ритма, артериального давления и замер процента жира.

Точная дата проведения пресс-конференции пока не сообщается.