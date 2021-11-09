Изображения чехлов подтвердили новый дизайн OnePlus 10 Pro

В Сети опубликовано изображение от производителей чехлов, и они подтверждают дизайн устройства. Собственно, все картинки всех трех утечек полностью сходятся.
У OnePlus 10 Pro по-прежнему будет камера Hasselblad, но оформлена она иначе – в большом квадратном выступе, визуально соединенном с боковой гранью. Вероятно, компания использует более крупные датчики, если понадобилось настолько увеличивать выступ камеры. Но самих датчиков теперь меньше: три вместо четырех. Перископный модуль не визуализируется, но это не означает, что его не будет – все-таки это технический момент, который не так уж и важен для производителей чехлов.
OnePlus будет построен на топовой однокристальной системе Snapdragon 8 Gen 1 (это официальное название SoC, ранее известной как Snapdragon 898), получит экран AMOLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением 3216х1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц в углу фронтальной камеры, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 125 Вт, 12 ГБ ОЗУ.
Премьера всей линейки OnePlus 10 ожидается в первом квартале 2022 года.
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