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Apple и Amazon оштрафовали в Италии на более чем €200 миллионов

Apple и Amazon оштрафовали в Италии на более чем €200 миллионов

Итальянский антимонопольный суд оштрафовал американские компании Amazon и Apple Inc на сумму более 200 миллионов евро по обвинению в неконкурентных действиях.

Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что 31 октября 2018 года компании договорились, что будут препятствовать другим официальным и неофициальным ритейлерам продавать товары компаний Apple и Beats, используя сайт Amazon.com.

«Продажа этих товаров должна была быть разрешена только самой платформе Amazon, что нарушало норму о конкуренции», — говорится в заявлении суда.

Итальянский антимонопольный суд заявил, что такой шаг нарушал законы Европейского Союза. Соответственно, компании Amazon назначили штраф в размере 68,7 миллиона евро. Что касается компании Apple, то она должна выплатить 134,5 миллиона евро штрафа. Также обе компании обязали отменить сделку.

Представители технологических гигантов не прокомментировали журналистам это решение суда.

По материалам Укринформ
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