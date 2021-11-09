Австралия анонсировала открытие границ с 1 декабря

Австралия впервые с 2020 года открывает свои границы. Владельцы австралийских виз, которые получили полный курс вакцинации, смогут въехать в страну уже с 1 декабря.
Об этом сообщает издание The Guardian.
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С 1 декабря иностранные студенты и вакцинированные квалифицированные работники смогут путешествовать в Австралию. Премьер-министр Скотт Моррисон назвал этот шаг “важной вехой” на пути возвращения страны к нормальной жизни. В то же время, решение о туристах, желающих посетить страну, еще не принято.
“Я думаю, что австралийцы очень хотят, чтобы мы использовали поэтапный подход. Они прошли через немало трудностей для того, чтобы мы могли безопасно открыться, и чтобы мы могли безопасно оставаться открытыми, и это то, что мы будем продолжать делать”, — заявил Моррисон.
Теперь свободно въехать в Австралию смогут трудовые мигранты, лица, которым нужно находиться в стране по семейным обстоятельствам, и обладатели студенческой визы. По данным правительства, около 235 тысяч владельцев австралийских виз с 1 декабря смогут свободно путешествовать в страну. Среди них 162 тысячи иностранных студентов.
Кроме того, с 1 декабря в Австралию смогут посещать вакцинированные от COVID-19 граждане Японии и Южной Кореи.
Напомним, Европейский Союз официально одобрил открытие границ для туристов из третьих стран. Однако беспроблемно попасть в Европу можно будет только тем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса.
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