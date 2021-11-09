Лира обвалилась после обещания Эрдогана выиграть «экономическую войну за независимость»

Турецкая лира упала на 8% во вторник, 23 ноября. Это произошло после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил в защиту недавнего резкого снижения ставок и пообещал выиграть свою «экономическую войну за независимость».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Лира упала до 12,49 по отношению к доллару. В этом году она потеряла 40% своей стоимости, включая падение почти на 20% с начала прошлой недели.
Эрдоган оказал давление на центральный банк, чтобы тот развернулся к агрессивному циклу смягчения, который, по его словам, направлен на увеличение экспорта, инвестиций и рабочих мест — даже несмотря на то, что инфляция взлетела почти до 20%, а обесценивание валюты ускоряется, что сильно сказывается на доходах граждан.
Бывший заместитель главы центрального банка Семих Тюмен, уволенный Эрдоганом в прошлом месяце, призвал к немедленному возврату к политике, которая защищает стоимость лиры.
«Этот иррациональный эксперимент, у которого нет шансов на успех, должен быть немедленно прекращен, и мы должны вернуться к качественной политике, которая защищает ценность турецкой лиры и процветание турецкого народа», — сказал он в Twitter.
Лира демонстрирует худшие результаты на развивающихся рынках в этом году в основном из-за того, что аналитики называют безрассудным и преждевременным смягчение денежно-кредитной политики.
Напомним, турецкая лира 25 октября упала до рекордно низкого уровня в 9,85 по отношению к доллару. Это произошло после того, как президент Тайип Эрдоган заявил, что распорядился выслать послов США и девяти других западных стран.
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