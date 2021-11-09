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Samsung построит в Техасе завод по производству микросхем за 17 млрд долларов - WSJ

Samsung построит в Техасе завод по производству микросхем за 17 млрд долларов - WSJ

Корейский техногигант Samsung Electronics Co. планирует построить завод по производству микросхем в Тейлоре (штат Техас, США) стоимостью примерно 17 млрд долларов — администрация Байдена настаивает на расширении производства полупроводников в США.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Еще в сентябре комиссары округа Уильямсон и городской совет Тейлора единогласно проголосовали за то, чтобы Samsung зашел в проект.

Чиновники заявили, что проект станет «самым крупным объектом, который платит налоги в Техасе», и даст 1800 рабочих мест в этом районе и от 6500 до 10 000 строительных работ.

Инвестиции Samsung в размере 17 миллиардов долларов имеют целью строительство завода по производству полупроводников площадью более 1000 акров.

Издание CBS Austin обратилось к властям города Тейлор за комментарием и получило такой ответ: «Спасибо, что обратились. Сейчас у нас нет комментариев».

Начало производства микросхем не ожидается до конца 2024 года. По данным СМИ, власти города предложили Samsung ряд льгот, чтобы компания разместила производство именно в Тейлоре.

По материалам Економічна Правда
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