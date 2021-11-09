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У Ахметова объяснили продажу страховщика «АСКА»

У Ахметова объяснили продажу страховщика «АСКА»

Компания SCM Рината Ахметова заявила о решении выйти из страхового бизнеса и достижении предварительных договоренностей по продаже «АСКА» страховщику «ВУСО».

«Инвестиционная компания SCM достигла предварительных договоренностей по продаже страховой компании „АСКА“. Покупателем станут акционеры страховой компании „ВУСО“. Завершение сделки и переход корпоративных прав „АСКА“ к покупателю состоятся после проведения всех предусмотренных законом процедур, получения разрешений и согласований с Национальным банком Украины», — сообщает SCM.

При этом все обязательства «АСКА» перед клиентами и партнерами сохраняются, будут выполняться в полном объеме как в процессе заключения сделки, так и после ее завершения.

По словам директора департамента по инвестициям SCM Сергея Зузака, SCM как инвестиционная компания приняла решение выйти из страхового бизнеса.

«В финансовом секторе мы сфокусированы на развитии нашего банковского бизнеса, мы рады, что покупатель — украинский игрок. Мы верим, что создание крупного страхового игрока с украинским капиталом — и в интересах клиентов, и в интересах украинского рынка страховых услуг в целом», — подчеркнул Зузак.

В SCM также не разглашают сумму сделки по согласованию сторон.

22 ноября страховщик «ВУСО» сообщил, что покупает страховую компанию «АСКА».

После завершения сделки планируется объединение «АСКА» и «ВУСО» под единым брендом VUSO. Все обязательства перед партнерами и клиентами АСКА сохранятся и будут выполняться в полном объеме (и в период проведения сделки, и после объединения). Объединенная компания сохранит текущие услуги АСКА и расширит перечень услуг для клиентов.

Сумма и условия сделки не разглашаются. О завершении M&A будет сообщено дополнительно.

«АСКА» — первая частная страховая компания, появившаяся в независимой Украине и работающая уже более 30 лет. Входит в портфель международной инвестиционной компании SCM Рината Ахметова.

Недавно ПУМБ, владельцем которого является Ринат Ахметов, договорился с польской Getin Holding SA о покупке 100% акций Идея Банка.

Стороны планируют завершить сделку до конца I квартала 2022 года после получения необходимых разрешений НБУ и АМКУ.

По материалам Финансовый клуб
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