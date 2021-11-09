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В МВД готовят законопроекты об усилении ответственности за нарушения ПДД

В МВД готовят законопроекты об усилении ответственности за нарушения ПДД

В Министерстве внутренних дел готовят пакет законопроектов, которые усилят ответственность за нарушение безопасности на дорогах.

Об этом в ходе выездного заседания Комитета В Р по вопросам правоохранительной деятельности, посвященного безопасности, заявил советник главы МВД Антон Геращенко.

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«Мы в МВД готовим пакет законов, которые предложим на рассмотрение вам, уважаемые народные депутаты», — рассказал Геращенко.

Они должны еще больше усилить ответственность за нарушения на дорогах:

  • во-первых, это будет законопроект о штрафных баллах, когда за нарушение будет не только взиматься штраф, но и будут изымать права с последующей сдачей экзаменов на знание ПДД. Это будет сделано до 31 декабря этого года;
  • во-вторых, это будет закон об измерении средней скорости движения на аварийно опасных участках дорог. Он позволит не ставить много камер на дорогах, а ставить всего две на въезде и выезде с магистрали и измерять, не была ли превышена средняя разрешенная скорость движения авто.

Также МВД будет инициировать усиление ответственности для тех водителей, которые садятся за руль после решения суда о лишении прав за вождение в нетрезвом состоянии. По словам Геращенко, увеличение штрафов существенно не решило проблему езды за рулем после лишения прав — за 10 месяцев этого года уже были выявлены 21 тысяча таких водителей.

«Мы будем привлекать к уголовной ответственности таких безответственных водителей с тем, чтобы суд мог давать им вплоть до лишения свободы», — заявил Геращенко.

Кроме того, МВД предложит изменение в Уголовном кодексе, чтобы подозреваемых по статьям, связанными с производством, продажей и хранением наркотических средств у судей была возможность лишать прав на длительные сроки.

«Но самый главный законопроект, который в корне может изменить ситуацию на дорогах — это законопроект, подписанный целым рядом коллег, находящихся в зале. Это законопроект № 5798 (Проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления роли общества в мероприятиях по контролю за безопасностью дорожного движения и соблюдением правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств. — Ред.). Этот законопроект, в случае принятия, даст каждому гражданину, каждому водителю возможность быть полицейским. Каждый через свой смартфон сможет фиксировать правонарушения других водителей, отправлять их в полицию и таким образом на улицах будут миллионы камер, миллионы пар глаз, которые следят за соблюдением ПДД», — рассказал Геращенко.

По материалам УНН
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