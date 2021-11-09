НАБУ объявило нардепу подозрение в сокрытии имущества на почти 60 млн грн

В понедельник, 22 ноября, детективы НАБУ вручили народному депутату Украины уведомление о подозрении в недекларировании имущества на сумму почти 60 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
«Нардеп не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности и воспитывает трех общих детей. Также в декларацию не внесены данные о доме и земельном участке, которым фактически, как выяснило следствие, нардеп пользуется», — рассказали в НАБУ.
По данным следователей, нардеп не задекларировал имущество: 13 квартир в центре Киева, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. метров, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, доходы от продажи недвижимости.
В целом незадекларированное имущество нардепа детективы НАБУ оценили в более 59,5 млн грн.
Подозрение депутату вручили по ч. 2. ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации).
Эта статья предусматривает санкцию в виде штрафа от 3 до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В то же время журналисты программы «Схемы» сообщают со ссылкой на источник в НАБУ, что речь идет о депутате из группы «Доверие» Сергее Шахове. Подозрение ему вручили в рамках уголовного производства, которое НАБУ начало после выхода расследования «Схем» в апреле 2021 года.
Ранее НАПК выявило, что нардеп Шахов не указал в декларации сведения о члене своей семьи. Согласно справке, речь идет об Инне Журбе — гражданской жене Шахова. НАПК начало проверку декларации Шахова и выявило недостоверные сведения на сумму 15,5 млн грн.
В начале ноября 2021 года детективы НАБУ пришли с обыском в имение в коттеджном городке «Солнечная долина» На Киевщине, записанное на гражданскую жену Шахова. В момент проведения обыска нардеп находился в помещении.
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