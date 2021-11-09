В Минцифры объяснили, можно ли взять кредит по е-документу без ведома собственника

Если на основе электронного документа гражданина злоумышленники попытаются взять кредит, то приложение «Дія» просигнализирует об этом факте.

Об этом в интервью телеканалу «Дом» рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр считает, что электронные документы гораздо безопаснее, чем их бумажные версии.

«Мы сейчас запустили функцию, когда вы подписываете электронной подписью какие-то услуги, например, открыли ФЛП, то у вас в „Дії“ отражается история подписания. Если задуматься, то вы и не вспомните все бумажные документы, которые подписывали ранее. Сейчас же у вас сохраняется полная история подписания всех документов. Вы сможете посмотреть, когда и что вы подписали и, если что, поднять этот документ в памяти и проверить, были это вы или не вы. Тогда вы сможете управлять этой информацией», — объяснил он.

Еще один пример: на цифровой документ невозможно взять кредит без ведома гражданина, подчеркнул министр.

«Потому что необходимо, чтобы там была видеоверификация или фотоверификация. А бумажные документы… Вот вы делали ксерокопии документов, и вряд ли знаете, где они находятся, мы не можем их контролировать. Один орган передал другому, одна компания передала другой компании… А если кто-то попытается взять на вас кредит по вашим электронным документам, то вам поступает сообщение в «Дії», — сообщил Федоров.

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