В Минцифры объяснили, можно ли взять кредит по е-документу без ведома собственника

Если на основе электронного документа гражданина злоумышленники попытаются взять кредит, то приложение «Дія» просигнализирует об этом факте.
Об этом в интервью телеканалу «Дом» рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Министр считает, что электронные документы гораздо безопаснее, чем их бумажные версии.
«Мы сейчас запустили функцию, когда вы подписываете электронной подписью какие-то услуги, например, открыли ФЛП, то у вас в „Дії“ отражается история подписания. Если задуматься, то вы и не вспомните все бумажные документы, которые подписывали ранее. Сейчас же у вас сохраняется полная история подписания всех документов. Вы сможете посмотреть, когда и что вы подписали и, если что, поднять этот документ в памяти и проверить, были это вы или не вы. Тогда вы сможете управлять этой информацией», — объяснил он.
Еще один пример: на цифровой документ невозможно взять кредит без ведома гражданина, подчеркнул министр.
«Потому что необходимо, чтобы там была видеоверификация или фотоверификация. А бумажные документы… Вот вы делали ксерокопии документов, и вряд ли знаете, где они находятся, мы не можем их контролировать. Один орган передал другому, одна компания передала другой компании… А если кто-то попытается взять на вас кредит по вашим электронным документам, то вам поступает сообщение в «Дії», — сообщил Федоров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сбой сервера Tesla привел к остановке электрокаров по всему мируВчера, 12:20 - 4949 19
Правила «желтой» зоны карантина изменят: Минздрав объяснил, какВчера, 11:05 - 1333 7
Netflix снизил цены на подписку для украинцевВчера, 15:16 - 1833 5
Как украинцы уклоняются от уплаты налогов (инфографика)Вчера, 13:05 - 7709 5
Шмыгаль рассказал о тысяче гривен за вакцинацию: у программы есть две цели4 ч. назад - 569 4
Как украинцы уклоняются от уплаты налогов (инфографика)Вчера, 13:05 - 7709 5
Netflix снизил цены на подписку для украинцевВчера, 15:16 - 1833 5
Межбанк: курс доллара пошел на взлетВчера, 18:20 - 1557 1
Клоны сайтов Приват и Monobank охотятся за персональными данными украинцев (фото)8 ч. назад - 1139
Перепланировка квартиры: когда необходимо получить разрешение, и какие документы нужныВчера, 19:02 - 1086
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)2 ч. назад - 87
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 952 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1470 5
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3295 6
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1414