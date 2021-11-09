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Мошеннический «интернет-магазин» обманул покупателей на миллионы гривен — полиция

Мошеннический «интернет-магазин» обманул покупателей на миллионы гривен — полиция

Полицейские разоблачили организованную преступную группу интернет-мошенников, которые обманули около полусотни человек по всей Украине на миллионы гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

«Злоумышленники разработали преступную схему присвоения средств под предлогом продажи товаров, которые пользовались спросом, через интернет и нанесли ущерб гражданам на миллионы гривен. Несколько месяцев криминальная полиция документировала преступные действия подозреваемых. Организатора преступной группы, 33-летнего жителя Винницкого района, задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания», – говорится в сообщении.

Злоумышленники действовали по четко распределенным ролям. Они размещали на популярном сайте объявления о продаже различных товаров на условиях полной или частичной предоплаты. Но после получения средств от покупателей на связь больше не выходили.

Одна из участниц группировки оформляла на подставных лиц банковские карты, на которые покупатели перечисляли деньги. После чего женщина переводила их на основной счет организатора противозаконного «бизнеса».

Отмечается, что таким образом мошенники «продавали» сельскохозяйственную продукцию, промышленные товары, технику и даже автотранспорт.

Следователи провели обыски по месту жительства трех фигурантов в Винницкой и Полтавской областях. В результате изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности. На данный момент устанавливаются другие члены группировки.

Организатор преступной группы уведомлен о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 190 УК (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

По материалам Укринформ
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