НБУ изменил порядок инспекционных проверок банков

Национальный банк обновил положение об организации и проведении инспекционных проверок банковских учреждений.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших деньгах, узнал, какие изменения в работе банков предусмотрены с 23 ноября.
“Национальный банк обновил Положение об организации и проведении инспекционных проверок банковских учреждений. Обновление проведено в соответствии с Законом Украины “О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы”, а также с целью учета практического опыта проведения инспекционных проверок в условиях карантина”, – сказано в сообщении.
Какие изменения вводят:
Кроме того, урегулированы отдельные вопросы относительно проведения инспекционных проверок в условиях карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19.
Что это значит. Отныне распорядительный акт Национального банка о проведении инспекционной проверки (изменения в него) может быть направлен банку в форме электронного документа. Документы в ходе инспекционной проверки могут составляться в форме электронного документа, за исключением справок о проверке и отчета об инспекционной проверке, которые будут оставаться в бумажной форме. Встречи и интервью по инспекционным проверкам могут проводиться в режиме видеоконференций.
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