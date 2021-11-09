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НБУ изменил порядок инспекционных проверок банков

НБУ изменил порядок инспекционных проверок банков

Национальный банк обновил положение об организации и проведении инспекционных проверок банковских учреждений.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших деньгах, узнал, какие изменения в работе банков предусмотрены с 23 ноября.

“Национальный банк обновил Положение об организации и проведении инспекционных проверок банковских учреждений. Обновление проведено в соответствии с Законом Украины “О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы”, а также с целью учета практического опыта проведения инспекционных проверок в условиях карантина”, – сказано в сообщении.

Какие изменения вводят:

  • определение порядка доступа в режиме просмотра ко всем информационным системам банка (а не только системам автоматизации банковских операций), необходимым для проведения проверки;
  • установление порядка изготовления и изъятия (выноса за пределы банка) копий документов и письменных объяснений.

Кроме того, урегулированы отдельные вопросы относительно проведения инспекционных проверок в условиях карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Что это значит. Отныне распорядительный акт Национального банка о проведении инспекционной проверки (изменения в него) может быть направлен банку в форме электронного документа. Документы в ходе инспекционной проверки могут составляться в форме электронного документа, за исключением справок о проверке и отчета об инспекционной проверке, которые будут оставаться в бумажной форме. Встречи и интервью по инспекционным проверкам могут проводиться в режиме видеоконференций.

Справка Finance.ua:

  • по данным НБУ, в третьем квартале 2021 года банковский сектор Украины рекордно ускорил рост кредитования, что больше всего проявилось в корпоративном и ипотечном сегментах;
  • по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 октября 2021 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 627,6 млрд грн (в сентябре – 622,86 млрд грн).

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По материалам Finance.UA
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