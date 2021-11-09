МАУ устроила распродажу в честь своего дня рождения — скидки до 50%

Компания «Международные авиалинии Украины» празднует свою 29 годовщину в небе и приготовила сюрприз в виде скидок для своих пассажиров. Finance.ua как портал, который заботится о вашем кошельке, узнал что ко дню рождения компании МАУ распродает билеты со скидками до 50%.
Акционные цены будут действовать с 22 по 29 ноября 2021 года. Приобрести билет со скидкой можно на путешествия в период с 13 января по 3 марта или с 10 до 25 марта 2022 (на эти даты путешествие должно быть завершено).
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Вот некоторые интересные направления, на которые действует акционная цена (стоимость билета в один конец):
Подробнее ознакомиться с правилами акции, узнать цены по желаемым направлениям и забронировать билеты можно по ссылке.
Что еще нужно знать:
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