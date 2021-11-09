МАУ устроила распродажу в честь своего дня рождения — скидки до 50%

Компания «Международные авиалинии Украины» празднует свою 29 годовщину в небе и приготовила сюрприз в виде скидок для своих пассажиров. Finance.ua как портал, который заботится о вашем кошельке, узнал что ко дню рождения компании МАУ распродает билеты со скидками до 50%.

Акционные цены будут действовать с 22 по 29 ноября 2021 года. Приобрести билет со скидкой можно на путешествия в период с 13 января по 3 марта или с 10 до 25 марта 2022 (на эти даты путешествие должно быть завершено).

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Вот некоторые интересные направления, на которые действует акционная цена (стоимость билета в один конец):

Киев — Вильнюс (от 596 грн);

Киев — Одесса (от 623 грн);

Киев — Берлин-Бранденбург (от 835 грн);

Киев — Стамбул (от 1459 грн);

Киев — Тбилиси (от 1498 грн);

Киев — Ларнака (от 1923 грн);

Киев — Лондон Гатвик (от 1750 грн);

Одесса — Прага (от 1406 грн);

Одесса — Стамбул (от 1591 грн);

Одесса — Мюнхен (от 1684 грн);

Одесса — Тель-Авив (от 2625 грн).

Подробнее ознакомиться с правилами акции, узнать цены по желаемым направлениям и забронировать билеты можно по ссылке.

Что еще нужно знать:

акция распространяется на выбранные регулярные рейсы МАУ ;

скидки не действуют на аэропортовые и другие сборы;

скидки не действуют на рейсы из Лондона в период с 11 до 13 февраля 2022, а также на рейсы в Лондон в период с 19 по 20 февраля 2022.

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